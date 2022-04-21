Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»

Вадим Карасев





В 2019 году была анонсирована игра Roller Champions издательством Ubisoft. Проект представляет собой спортивную аркаду, в которой игрокам предстоит сражаться за мяч, двигаясь на роликах.

Проект Roller Champions был перенесен множество раз. Изначально его хотели выпустить в 2020 году, позже в 2021 году, потом в срок до 31 марта 2022 года. Но до сих пор игра не вышла, однако, теперь она ближе к релизу, чем когда-то до этого. Разработчики Roller Champions официально сообщили, что игра «ушла на золото», что говорит о ее очень скором релизе. При этом, создатели проекта не называют пока дату выхода игры.

Скажем, что ранее разработчики Roller Champions обещали выпустить проект до конца весны. Похоже, ожидать выход игры следует в мае, в ближайшее время разработчики обещают поделиться подробностями.