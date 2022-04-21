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Джонни Депп снова дал показания против Эмбер Херд и объяснил, почему пытался спасти их брак

Джонни Депп снова дал показания против Эмбер Херд и объяснил, почему пытался спасти их брак

Продолжается скандальный судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Вчера Депп снова выступил в суде и дал показания против Эмбер Херд. Spletnik собрал главное из заявлений актера.

Джонни Депп подал иск о клевете на 50 миллионов долларов в отношении своей бывшей жены из-за статьи, в которой она рассказала о пережитом домашнем насилии. В связи со скандалом репутация Деппа серьезно пострадала, он лишился многих ролей. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, в свою очередь, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру. Первое заседание состоялось 12 апреля, а на этой неделе звезды снова встретились в суде. Пока были заслушаны показания Джонни и свидетелей с его стороны: они пытаются опровергнуть тот факт, что актер является абьюзером. Суду еще предстоит выслушать саму Херд и ее свидетелей.

Джонни по-прежнему заявляет, что "никогда в жизни не бил ни мисс Херд, ни какую-либо другую женщину", хотя между ним и бывшей супругой действительно часто возникали ссоры. Восстановить справедливость Депп, по его словам, хочет прежде всего ради детей — 22-летней Лили-Роуз и 20-летнего Джека, которых ранили сообщения в прессе. Актер говорит:

Странно, когда в один момент для всех ты Золушка, скажем так, а уже через долю секунды ты Квазимодо. Я не заслужил этого, как и мои дети, и люди, которые верили в меня все эти годы... Все, что меня интересует, — правда. Ложь – это путь в никуда.

На заседании уже не в первый раз обсуждались подробности детства актера. Он и его старшая сестра (она же его менеджер) Кристи Дембровски рассказали, что Джонни постоянно страдал от физического насилия со стороны их матери. Депп в своих показаниях назвал мать "жестокой и агрессивной":

Безусловно, было физическое насилие, в разных формах — она могла бросить в тебя пепельницу, поколотить ботинком, телефоном, всем, что попадалось под руку... Но еще хуже вербальный, психологический абьюз. К физической боли привыкаешь, а вот психологическое насилие, думаю, нас всех сломало.

Как говорит актер, он старался избегать конфликтов и пытался забыться. В 11 лет впервые попробовал мамины "таблетки от нервов", в этом же возрасте открыл для себя марихуану. Депп не отрицает, что в дальнейшем употреблял запрещенные препараты и алкоголь, чтобы "укрыться от призраков", преследовавших его с юности. Однако, как уверяет актер, бывали многолетние периоды, когда он воздерживался от любых допингов. Джонни считает, что Эмбер Херд, зная о его тяжелом детстве и истории употребления наркотиков, использует все это, чтобы выставить его опасным человеком.

Речь на суде шла и о том, как начинались отношения Деппа с Херд. Актеры познакомились на съемках фильма 2011 года "Ромовый дневник", но встречаться, как говорит Джонни, начали позже, во время промотура ленты:

Она казалась идеальным партнером, даже слишком идеальным, чтобы это было правдой. Была внимательной, доброй, заботливой, веселой и понимающей. У нас оказалось много общего — музыка, литература, все в таком духе. Года полтора все было прекрасно, хотя некоторые вещи меня немного смущали... Через год-полтора она стала практически другим человеком.


Эмбер Херд

Депп заявил, что ему стыдно за свои слова о том, что он хотел бы расправиться с Херд, — подобные сообщения актер отправлял друзьям, и это стало известно прессе:

Я стыжусь того, что в порыве чувств порой пребывал в таком мрачном состоянии, иногда я пытался заглушить боль с помощью черного юмора.

Эмбер, по мнению Джонни, "испытывает потребность в конфликтах и насилии". Актер говорит, что во время скандалов обычно вел себя так же, как когда-то его отец, когда ругался с матерью, — запирался в ванной. И все равно доходило до драк: так, если верить Деппу, вскоре после свадьбы Херд кинула в него две бутылки водки, одна из которых срезала часть кожи на его пальце. Эту информацию ранее подтвердил личный доктор актера. Почему Джонни оставался в этих отношениях? Он отвечает так:

Полагаю, потому что мой отец не уходил, полагаю, потому что я раньше был в отношениях с Ванессой (Паради, которая является матерью детей Деппа. — Прим. ред.) и потерял ее. Я не хотел повторения, думал, что еще не все потеряно, что, возможно, я могу помочь Эмбер, ведь та Эмбер, которую я знал в первый год отношений, была совсем другой.

Херд, как уверяет Депп, несколько раз угрожала, что покончит с собой, если он уйдет:

Я очень хорошо это помню: когда мой отец ушел, моя мать Бетти Сью впервые предприняла попытку суицида. В моем сознании навсегда отложилось, что это был прямой результат его ухода... И этот страх никогда тебя не покидает. Бывало, когда я уходил, Эмбер останавливала меня у лифта на глазах охраны и кричала в слезах: "Я не могу без тебя жить, я умру". Но все равно нужно было принять это решение.

По рассказу Деппа, расстаться с Херд он окончательно решил после смерти матери. Развелись актеры в 2016 году, Эмбер обвинила Джонни в физическом и психологическом насилии. Депп ранее уже пытался судиться с прессой, но проиграл суд таблоиду The Sun. После скандала киностудии отказались от сотрудничества со звездой. В частности, Депп лишился ролей в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и шестой части "Пиратов Карибского моря".

Перед началом текущего судебного процесса Эмбер написала в соцсетях, что всегда любила бывшего мужа и что в статье о домашнем насилии "не называла его имени, а только говорила о цене, которую платят женщины, выступая против мужчин, имеющих власть".

Суд будет длиться около шести недель. На предстоящих заседаниях, как ожидается, дадут показания свидетели из числа знаменитостей. В том числе Илон Маск и Джеймс Франко, у которых были романы с Эмбер Херд.


Маргарита Дорошевич
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По материалам: spletnik.ru

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