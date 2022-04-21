F1 22 официально представили — первый трейлер и детали

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts анонсировало новую игру в серии «Формула 1», которая получила название F1 22. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах 1 июля 2022 года. Разработчики отмечают, что F1 22 — это «новая эра Формула 1».

Разработчики F1 22 отмечают, что в игре добавлено Гран-при Майами и «переосмыслен гоночный день». Кроме того, разработчики «обновили физику, чтобы она соответствовала новым аэродинамическим правилам, и переработали модель шин, сделав управление более реалистичным».

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Игра F1 22 уже доступна для предварительного заказа на приставках Xbox. За базовую версию для Xbox One на этапе предзаказа просят $59,99. А за версию для Xbox Series X | S — $69,99. Игра не поддерживает Smart Delivery.

F1® 22 Standard Edition Xbox One

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