Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Сегодня, 09:55
Microsoft стремится демонстрировать, что подписка Game Pass на PC не менее важна, чем подписка Game Pass на Xbox. Однако, многие функции, которые уже давно реализованы на Xbox, в приложение Xbox на PC внедряются заметно позже.
Один из разработчиков команды Xbox сообщил, что сейчас Microsoft тестирует новую функцию для PC игроков. В приложении Xbox на PC теперь у инсайдеров отображается рядом с ником статус подписки. То есть, если игрок подписан на Game Pass Ultimate — он будет это видеть в том виде, как показано ниже.
Отметим, что пока нет информации о том, когда данное нововведение выйдет в публичный релиз.
По материалам: newxboxone