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Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки

Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки


Microsoft стремится демонстрировать, что подписка Game Pass на PC не менее важна, чем подписка Game Pass на Xbox. Однако, многие функции, которые уже давно реализованы на Xbox, в приложение Xbox на PC внедряются заметно позже.

Один из разработчиков команды Xbox сообщил, что сейчас Microsoft тестирует новую функцию для PC игроков. В приложении Xbox на PC теперь у инсайдеров отображается рядом с ником статус подписки. То есть, если игрок подписан на Game Pass Ultimate — он будет это видеть в том виде, как показано ниже.


Отметим, что пока нет информации о том, когда данное нововведение выйдет в публичный релиз.

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По материалам: newxboxone

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