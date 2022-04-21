Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру

Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Продюсер Иосиф Пригожин прошелся по звездам. Муж Валерии заявил, что музыкант Андрей Данилко и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина просто в последнее время метают друг в друга информационные какашки. Ему печально от данного факта. «Они все явки, адреса друг друга сливают сегодня. Но зато теперь мы знаем, кто что нюхает, курит. Это интересные новости!», сказал Иосиф Пригожин.
Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Иосифа Пригожина, Нателла Крапивина, безусловно, талантливый продюсер. Однако лично он к ней симпатии не питает. Муж певицы Валерии считает ее абсолютно циничной и хладнокровной девушкой, сообщает МК.ru. Ранее Нателла Крапивина и Андрей Данилко обменялись в соцсетях «любезностями». Верка Сердючка не поверила в искренность слез певицы Светланы Лободы на камеру. В ответ Нателла Крапивина обвинила Андрея Данилко в алкоголизме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Магазин программного обеспечения Allsoft
Магазин программного обеспечения Allsoft
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Новые детали Sonic Origins и предполагаемая дата релиза
Новые детали Sonic Origins и предполагаемая дата релиза
Официально: на Xbox выйдет трилогия Shadowrun — уже в июне
Официально: на Xbox выйдет трилогия Shadowrun — уже в июне
Мотивирующие цитаты для Скорпионов
Мотивирующие цитаты для Скорпионов
Сергею Лазареву пришлось сделать заявление о своей эмиграции
Сергею Лазареву пришлось сделать заявление о своей эмиграции
Бывшая жена Евгения Петросяна должна выложить ему крупную сумму
Бывшая жена Евгения Петросяна должна выложить ему крупную сумму
Шепотки на новую обувь: как привлечь богатство и успех в свою жизнь
Шепотки на новую обувь: как привлечь богатство и успех в свою жизнь
Shadowrun Trilogy будет в подписке Game Pass в день релиза
Shadowrun Trilogy будет в подписке Game Pass в день релиза

Топ на сегодня

Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян

Еще по теме

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со Светланой Лободой
Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских
Пригожин отказался от письма «в поддержку аннексии Крыма»