Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации

Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Актриса Яна Поплавская в бешенстве от того что происходит в сети. Похоже, у артистки появились недоброжелатели, которые хотят ей серьезно насолить. Об этом Яна Поплавская предупредила поклонников, подчеркнув, что хейтеры могут распространять фейки о ней. Яна Евгеньевна не намерена игнорировать порочащую ее информацию. 54-летняя актриса надеется, что злоумышленники понесут должное наказание. «Интересное кино! «Срочно нужна актриса-дублер Яны Поплавской» — такое объявление сейчас расходится по соцсетям. При этом я вообще не в курсе, кому понадобилась моя дублерша и с какими целями! С учетом того, сколько фейков сейчас распространяется, могу предположить, что против меня могут готовить провокацию! Поэтому официально заявляю: со мной эти непонятные и неизвестные съемки не связаны. Организаторы должны понимать, что в случае противоправных действий их ждет не только гражданское разбирательство в суде, но и уголовное преследование! Если кому-то что-либо о данном фейке достоверно известно, прошу связаться со мной или с моим директором! Спасибо за понимание. Можете себе представить, в каком бешенстве я нахожусь», — поделилась Поплавская в своем Telegram-канале.
Яна Поплавская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, недавно Яна Евгеньевна выступала с критикой против Ксении Собчак, Ивана Урганта, Татьяны Лазаревой, покинувших Россию в трудный момент. Ксения и Иван вскоре вернулись в Москву, но актриса считает, что им не стоит доверять. «Можно было хотя бы из «отпуска» что-то написать: мол, держитесь, я с вами, люблю вас, и Родина моя — Россия. А теперь стало понятно, что многие «испуганные» там никому не нужны, и заработать там, как здесь — невозможно. Только тут ты представлял из себя хоть что-то. А в это время молоденькие хрупкие девочки — военкоры в касках и бронежилетах, которые весят больше, чем они сами, под пулями выполняют свою работу. В это время тысячи людей круглосуточно собирают гуманитарные грузы — и русские, и чеченцы, и белорусы, и все, кто любит свою страну, встают плечом к плечу, говоря: «Мы русские!». В тяжелые времена нужно быть на Родине! Тяжелые времена рождают лучших лидеров! Самое страшное, что люди, которых считали кумирами, оказались колоссами на глиняных ногах. Но еще немного, и они оказались бы троянскими конями. И, принимая их как родненьких на погранконтроле в Шереметьево, никто не может знать, какой камень за пазухой они привезли...» — негодовала артистка.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Магазин программного обеспечения Allsoft
Магазин программного обеспечения Allsoft
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Оксана Самойлова оставила детей за границей

Топ на сегодня

20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян

Еще по теме

Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах
Яна Поплавская рассказала о разводе сына
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская