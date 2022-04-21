Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации

Актриса Яна Поплавская в бешенстве от того что происходит в сети. Похоже, у артистки появились недоброжелатели, которые хотят ей серьезно насолить. Об этом Яна Поплавская предупредила поклонников, подчеркнув, что хейтеры могут распространять фейки о ней. Яна Евгеньевна не намерена игнорировать порочащую ее информацию. 54-летняя актриса надеется, что злоумышленники понесут должное наказание. «Интересное кино! «Срочно нужна актриса-дублер Яны Поплавской» — такое объявление сейчас расходится по соцсетям. При этом я вообще не в курсе, кому понадобилась моя дублерша и с какими целями! С учетом того, сколько фейков сейчас распространяется, могу предположить, что против меня могут готовить провокацию! Поэтому официально заявляю: со мной эти непонятные и неизвестные съемки не связаны. Организаторы должны понимать, что в случае противоправных действий их ждет не только гражданское разбирательство в суде, но и уголовное преследование! Если кому-то что-либо о данном фейке достоверно известно, прошу связаться со мной или с моим директором! Спасибо за понимание. Можете себе представить, в каком бешенстве я нахожусь», — поделилась Поплавская в своем Telegram-канале.Яна Поплавская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, недавно Яна Евгеньевна выступала с критикой против Ксении Собчак, Ивана Урганта, Татьяны Лазаревой, покинувших Россию в трудный момент. Ксения и Иван вскоре вернулись в Москву, но актриса считает, что им не стоит доверять. «Можно было хотя бы из «отпуска» что-то написать: мол, держитесь, я с вами, люблю вас, и Родина моя — Россия. А теперь стало понятно, что многие «испуганные» там никому не нужны, и заработать там, как здесь — невозможно. Только тут ты представлял из себя хоть что-то. А в это время молоденькие хрупкие девочки — военкоры в касках и бронежилетах, которые весят больше, чем они сами, под пулями выполняют свою работу. В это время тысячи людей круглосуточно собирают гуманитарные грузы — и русские, и чеченцы, и белорусы, и все, кто любит свою страну, встают плечом к плечу, говоря: «Мы русские!». В тяжелые времена нужно быть на Родине! Тяжелые времена рождают лучших лидеров! Самое страшное, что люди, которых считали кумирами, оказались колоссами на глиняных ногах. Но еще немного, и они оказались бы троянскими конями. И, принимая их как родненьких на погранконтроле в Шереметьево, никто не может знать, какой камень за пазухой они привезли...» — негодовала артистка.