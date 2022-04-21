Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Четверг будет весьма благоприятным с точки зрения астрологических событий. Сегодня ночные светила будут склонять нас к смене курса, причем окажут помощь в выборе правильного пути. Чтобы не потерять поддержку фортуны, следуйте советам астрологов.

Наша жизнь может заметно измениться. По словам астрологов, главным виновником этого будет не только Луна, но и пик звездопада Лириды, который призван помочь нам принять важные решения и сделать этот день днем силы. Не только действия, но и мысли людей начнут носить судьбоносный характер. Для многих этот день станет переходом от старого к новому.

Фаза Луны: 20 лунный день пройдет под эгидой Козерога. Убывающая Луна первый день находится в этом Знаке, что крайне благоприятно повлияет на нас с вами. Это великолепный день для того, чтобы взять на себя ответственность за свое личное будущее. Звездопад Лириды и луна в Козероге отлично дополняют друг друга.

Магнитные бури 21 апреля: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уборка;покупки;работа;смена курса;борьба с комплексами.уныние;спешка;эгоизм.

Четверг не очень подходит для домашних дел, но в целом уборка, перестановка мебели и выброс мусора сегодня не возбраняются. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют поддерживать дома порядок, помыть посуду после ужина. Генеральную уборку тоже можно затеять, но при условии, что у вас хватит времени завершить ее. Если появится желание, можно очистить энергетику дома. Поскольку днем правит стихия Земли, важно ухаживать за домашними растениями, чтобы те лучше разрушали негативную энергетику.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Астрологи советуют сегодня надеть что-нибудь классическое, в пастельных тонах и без ярких принтов. Это может быть одежда строгого стиля. Лучше не привлекать к себе лишнего внимания вызывающими нарядами или яркими расцветками. Важно сохранять сосредоточенность.

Из камней-талисманов стоит выделить жемчуг и родонит, которые укрепят отношения. Топах поможет принимать правильные решения в делах финансового характера. Если не будет хватать мотивации, восполнить ее помогут украшения из золота.

Настроение и здоровье в 20 лунный день

Сегодня можно и даже нужно как можно больше работать и заниматься делами, однако, забывать про своевременный отдых тоже не стоит. Релаксация поспособствует ускоренному восстановлению утраченной энергетики. В такие дни Луна выступает в роли нашего помощника и наставника, который пытается лишить нас сомнений и страхов. Избегайте нерешительности.





Поток Лириды и гармония с Луной в Козероге помогут в борьбе с комплексами. Из-за неуверенности в себе могут сорваться важные начинания и проекты, поэтому лучше не зацикливаться на своих недостатках, а почаще напоминать себе о своих сильных сторонах. Это очень важно для тех, кто хочет обрести сегодня успех.

Любовь и отношения 21 апреля

Когда Луна в Козероге убывает, общение становится более предсказуемым. Если в дружеских или любовных отношениях все равно возникнут какие-то проблемы, решить их поможет поиск компромиссов. Сегодня многие будут нуждаться в поддержке. Старайтесь оказывать ее и принимать помощь от окружающих. Ничего зазорного в этом нет.

В любви и сердечных делах астрологи рекомендуют уповать не на интуицию, а на здравый смысл. Люди не всегда будут поступать по совести, но это не значит, что они намеренно пытаются нанести вам вред. Старайтесь относиться к проблемам проще, сохраняя позитивное мышление.

Финансы и работа по лунному календарю

Финансовая сторона жизни в этот четверг станет самой важной. Можно совершать крупные покупки, а на работе и в бизнесе проявлять максимум активности. Предательства и лицемерие сегодня будут крайне опасными. Улучшить отношения с коллективом поможет честность и доброта.

Готовность помочь коллегам или деловым партнерам повысит ваш авторитет, а также даст возможность рассчитывать на ответную помощь в будущем. Астрологи советуют заниматься размеренными делами, а также не бояться принятия важных и судьбоносных решений. Можно менять работу и открывать новый бизнес.