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Магазин программного обеспечения Allsoft

Сейчас вопрос, где купить качественное лицензионное программное обеспечение, стоит остро как никогда. Но ответ на это вопрос, к счастью был, найден ответ. И это компания Allsoft. Магазин программного обеспечения https://allsoft.ru/ работает уже почти 20 лет, площадка начала свою работу ещё в 2004 году и на протяжении всех этих лет постоянно развивалась. На данный момент покупатели магазина могут выбрать из 15 000 различных программ, над созданием которых работало более 3000 разработчиков. Все товары доставляются как в электронном, так и в физическом виде, а оплатить свою покупку вы можете любым из доступных способов. Кроме того, каждый покупатель может стать участником клуба и увеличивать свою личную скидку после каждой покупки. Если вы не знаете, какое программное обеспечение вам нужно, менеджеры магазина вам с радостью помогут.

Каталог товаров

Этот раздел – главный повод для гордости каждого сотрудника магазина, ведь ассортимент товаров так широк, что абсолютно каждый покупатель сможет найти то, что ему нужно. Здесь без преувеличения есть все, что нужно и для работы, и для учёбы, и для развлечений, от операционных систем до антивирусов и оборудования.

Не менее разнообразен и перечень производителей программного обеспечения, с магазином сотрудничают известные цифровые гиганты, такие как Microsoft, лаборатория Касперского, Adobe Systems и другие известные производители.

Акции, скидки и специальные предложения

Все сотрудники магазина делают то, что в их силах, чтобы привлечь покупателей, именно поэтому на сайте всегда можно найти информацию об акциях. На данный момент действуют следующие специальные предложения доступные для всех покупателей:

  • скидка 25% на программное обеспечение для работы и учёбы от ABBYY;
  • бессрочная лицензия на продукты Microsoft;
  • 30% скидка на товары MobiSystems, среди них Office Suite и PDFExtra, одни из наиболее известных и востребованных продуктов от этого производителя;
  • скидка 30% до 31 мая на товары компании «Кирилл и Мефодий»;
  • вся линейка Kaspersky Optimum Security со скидкой 30%;
  • распродажа программных продуктов от производителей, которые приостановили сотрудничество с Россией.

Акционных предложений всегда очень много, они время от времени обновляются, так что рано или поздно и нужный вам продукт вы сможете купить с хорошей скидкой.

Магазин Allsoft – очень интересная, и что особенно важно очень щедрая торговая площадка, которая сотрудничает лучшими производителями софта, недавно он расширил перечень товаров и теперь здесь можно купить компьютеры, ноутбук и другую технику, естественно по выгодным ценам.

# Бизнес

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