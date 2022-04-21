Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг

Актриса Мария Шукшина высказалась о Россиянах. Артистка в «Телеграме» порадовалась, что спектакль с ее коллегой Юлией Ауг на сцене «Электротеатра Станиславский» был отменен. «Сила общественного мнения! Самое главное, все происходит неимоверно быстро. Я только одно хочу сказать. Без вашей реакции, без ваших комментариев, быстрой активности, отправки писем и телеграмм чиновникам в Минкульт, театр, Госдуму, прокуратуру, СК ничего бы этого не было!», сказала Мария Шукшина.Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Мария Шукшина, она благодарна всем за неравнодушие, активную позицию и патриотизм. При этом заметила, что впереди много работы в информационном поле. Актриса выразила уверенность, что победа будет за Россией и ее гражданами. Напомним, что спектакль «Сад» в «Электротеатре Станиславский» с Юлией Ауг в главной роли был отменен. Ранее эта актриса не раз негативно высказывалась о России и ее президенте.