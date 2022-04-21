Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках





Подписка PC Game Pass продолжает выходить на все большее число рынков. Компания Microsoft объявила о новых 5 странах, где теперь доступна подписка, это:

Индонезия,Малайзия,Филиппины,Таиланд,Вьетнам

Игроки в этих регионах теперь могут подписаться на сервис PC Game Pass. Как обычно бывает при запуске сервиса в новом регионе, первые 3 месяца новым подписчикам сервиса дадут бесплатно.

Джереми Хинтон, руководитель отдела Xbox в Азии, следующим образом комментирует запуск в новых регионах: