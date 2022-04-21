Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Подписка PC Game Pass продолжает выходить на все большее число рынков. Компания Microsoft объявила о новых 5 странах, где теперь доступна подписка, это:
Индонезия,
Малайзия,
Филиппины,
Таиланд,
Вьетнам
Игроки в этих регионах теперь могут подписаться на сервис PC Game Pass. Как обычно бывает при запуске сервиса в новом регионе, первые 3 месяца новым подписчикам сервиса дадут бесплатно.
Джереми Хинтон, руководитель отдела Xbox в Азии, следующим образом комментирует запуск в новых регионах:
Наша цель — предоставить PC Game Pass в большем количестве стран, где доступна Windows, чтобы помочь нам охватить более 3 миллиардов геймеров по всему миру. У нас хороший старт в Юго-Восточной Азии, где мы увидели большой спрос на PC Game Pass в период предварительного просмотра. Мы прислушиваемся к игрокам и всегда стремимся улучшить опыт. Это включает в себя расширение выбора игр разных жанров и улучшение языковой поддержки.