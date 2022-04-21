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МИД РФ рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

МИД РФ рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Тема: Военная операция на Украине


08:16  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Военная спецоперация на Украине, проводимая Россией, завершится, когда угрозы из-за освоения этой страны НАТО будут устранены. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции на Украине в поддержку республик Донбасса, которые попросили о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам ВСУ. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — отметил Полищук. 


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Он также подчеркнул, что спецоперация идет по намеченному плану и все ее цели будут достигнуты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва 15 апреля передала Украине предложения по мирному соглашению, но ответ до сих пор не получила. 



#Украина


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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