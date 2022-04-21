МИД: Россия будет считать целью военные грузы НАТО на Украине

Тема: Военная операция на Украине

20:25 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: РИА Новости

Россия имеет право считать американо-натовский транспорт с оружием на территории Украины законной военной целью. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», передает РИА Новости.

По словам дипломата, у российской стороны вызывают тревогу заявления США о намерении продолжать поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на их «безнадежное положение».

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что в районе Одессы был сбит украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западного вооружения. Также в тот день ВС РФ сбили два украинских беспилотника.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, используя ее как плацдарм для противостояния России «до последнего украинца». По его словам, Запад не заинтересован в продвижении мирных переговоров.

Читайте также:

• Медведев предупредил главу СНБО о последствиях удара по Крымскому мосту • Байден закрыл доступ в порты США для российских судов

#Украина

296