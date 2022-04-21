Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД: Россия будет считать целью военные грузы НАТО на Украине

МИД: Россия будет считать целью военные грузы НАТО на Украине

МИД: Россия будет считать целью военные грузы НАТО на Украине

Тема: Военная операция на Украине


20:25  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



Россия имеет право считать американо-натовский транспорт с оружием на территории Украины законной военной целью. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», передает РИА Новости.

По словам дипломата, у российской стороны вызывают тревогу заявления США о намерении продолжать поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на их «безнадежное положение».

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что в районе Одессы был сбит украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западного вооружения. Также в тот день ВС РФ сбили два украинских беспилотника.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, используя ее как плацдарм для противостояния России «до последнего украинца». По его словам, Запад не заинтересован в продвижении мирных переговоров.

Читайте также:

• Медведев предупредил главу СНБО о последствиях удара по Крымскому мосту • Байден закрыл доступ в порты США для российских судов



#Украина


296
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10 часов сюжета
Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго сезона
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем от них избавиться
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Моргенштерн боится каждого шороха
Моргенштерн боится каждого шороха
Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд
Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
В клубе Басты была устроена перестрелка
В клубе Басты была устроена перестрелка
Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам
Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам

Еще по теме

Украина намерена производить свои самолеты "Мрия" и "Руслан" для нужд НАТО
ГД уличила Канаду и США в нежелании достичь мира на Украине
Госудама: Поставки канадского летального оружия на Украину лишь обострят конфликт на Донбассе
Поставки оружия Киеву не способствуют достижению мира, заявил Слуцкий