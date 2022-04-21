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Моргенштерн боится каждого шороха

Моргенштерн боится каждого шороха
Певец Моргенштерн напугал поклонников своим заявлением. Похоже, после расставания с женой Алишер Моргенштерн пустился во все тяжкие. Рэпер стал чаще прикладываться к алкоголю и выходить на связь с подписчиками в неадекватном состоянии. Вот и вчера он опубликовал в соцсетях фото спиртного и каких-то таблеток... При всем при этом 24-летний артист обещает бросить пить и начать жизнь заново. «Скиньте хорошие рехабы», — просит Моргенштерн у подписчиков. К слову, еще недавно Алишер признавался, что страдает от психологических проблем. «Я хотел рассказать о том, какие сообщения мне пишут, о моем внутреннем состоянии. Но достаточно посмотреть на меня, чтобы все понять... Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника... Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили», — откровенничал исполнитель еще месяц назад.
Жена Моргенштерна - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поклонники Алишера считают, что проблемы Моргенштерна обострились после его разрыва с женой Диларой Зинатуллиной. Супруги прожили в браке всего несколько месяцев. «Наши отношения дали трещину после свадьбы. За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении. На самом деле Алишер очень умный человек, он впитывает как губка новые идеи. Хочу сказать тебе спасибо, Алишер, за сказку, которую ты мне устроил. Брак это не для нас. Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологам, психиатрам, сказать, что у нас есть непроработанные детские травмы. Мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы все потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы. Наверное, многие из вас и месяца не смогли бы пробыть в таких отношениях, но мы жили в них годами. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли», — откровенничала 22-летняя Дилара.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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