Мотивирующие цитаты для Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди с мощными талантами, выдержкой и поддержкой со стороны Вселенной. Описанные далее цитаты помогут всем рожденным под этим Знаком людям поверить в себя и стать лучше, продуктивнее, оптимистичнее.

Скорпионы — это люди, которым больше, чем кому-либо другому нужно уметь программировать свое мышление на лучшую жизнь. В этом им с легкостью помогут слова известных людей.

Скорпионам свойственно сдаваться из-за проблем, возникших на пути к цели. Тут на помощь им придет одна хорошая цитата: «Вы можете расстроиться из-за неудачи, но вы обречены, если не попытаетесь с ней справиться». Неудачи бывают у всех. Они нас очень расстраивают, но это не повод ставить крест на любимом деле и целях в жизни.

«Каждое утро я читаю газету, и если моего некролога нет, я встаю и иду на работу».

Это сказал Бенджамин Франклин, который славился своим трудолюбием, оптимизмом. Он вдохновлял всех вокруг своим отношением к жизни. Если вы открыли глаза утром, то это значит, что нужно продолжать трудиться над тем, что для вас действительно важно. Не ждите, когда наступит лучшее время.

«Многие люди теряют силу, потому что думают, будто не обладают ею». Скорпионы — одни из самых ментально сильных людей, но почему-то частенько забывают об этом или вовсе в это не верят. Это заставляет их терпеть поражения в тех ситуациях, когда они могут без особых проблем решить всё сами без посторонней помощи. Сильный Скорпион — тот, который верит в себя и знает, что способен на всё.

«Выходите из зоны комфорта, не бойтесь менять свое мировоззрение, рискуйте. Только так в вашей голове появятся инновационные и креативные идеи». Скорпионы — это те люди, которые при достижении определенных успехов, почему-то отказываются идти дальше. Они строят вокруг себя стену, чтобы сохранить то, чего удалось достичь, но нужно не строить стены, а рушить. Для этого нужна смелость, креатив и немного хитрости. У Скорпионов все это есть. Просто нужно это разбудить в себе.

«Ваш дом не там, где вы родились, а там, где вы ни от кого никуда не бежите». Скорпионам важно найти то место, в котором они смогут обрести истинных друзей, поддержку, спокойствие. В состоянии духовного равновесия представители данного Знака могут творить настоящие чудеса.

«Не бойтесь того, чего вы не знаете. Это может стать вашим главным преимуществом, благодаря которому вы не будете вести себя как все остальные». Люди очень боятся неизвестного, странного, непонятного и далекого от них. Мы относимся с ксенофобией к людям с другими взглядами, цветом кожи, национальностью. Скорпионам ни в коем случае нельзя бояться неизведанного. Всё новое в их жизни — это топливо для будущих побед.

«Успех измеряется не столько положением, которого вы достигли в жизни, сколько препятствиями, которые вам пришлось преодолеть». Если Скорпиону сейчас тяжело, а поставленных ранее целей достичь никак не удается, то не нужно расстраиваться, ведь люди восхищаются не теми, кому всё свалилось на голову по воле случая, а теми, кто достиг всего своим тяжелым трудом.

«Есть два типа людей, которые говорят, что вы ничего не добьётесь в этом мире: те, кто боится попробовать, и те, кто боится, что вы добьётесь успеха». Скорпионам не нужно записывать таких людей во врагов. Необоснованная критика — это проявление трусости или зависти. И то, и другое не должны заставлять представителей данного Знака переживать. Важно слушать свое сердце и внутренний голос. Они знают больше, чем сотни токсичных людей.