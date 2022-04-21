Напоминаем: завтра последний день весенней распродажи Xbox

Вадим Карасев





Завтра, 21 апреля, последний день крупной весенней распродажи игр и DLC для Xbox One и Xbox Series X | S. Распродажа стартовала 8 апреля, и она предлагает приобрести более 650 позиций по сниженным ценам. Ближайшая крупная распродажа состоится только летом — обычно она проходит в июле, плюс вместе с E3 (в июне) зачастую предлагается немало скидок, но в этом году E3 не состоится.

В рамках весенней распродажи игр и DLC для приставок Xbox немало игр предлагается со скидками от 85 до 95 процентов, полный список таких проектов мы приводили здесь. А по этой ссылке можно посмотреть самые продаваемые проекты на весенней распродаже игр для Xbox.