Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе

Певица Наталья Подольская поделилась фото с корзиной крашенных пасхальных яиц и рассказала, как любит этот праздник. Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и дома. После «Фабрики звезд» ей удалось построить успешную карьеру. Также она успела обрести счастье в личной жизни. Уже 11 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что у них растут дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван. В последнее время Наталья все больше времени проводит с семьей. Она часто хвастается кулинарными изысками. Недавно певица приготовила постные блины. А вот 21 апреля она занялась приготовлениями к Пасхе.Артемий помогает маме красить яйца «Обожаю Пасху😻. Обожаю к ней готовиться 🙏🏻. И очень жду воскресенье 💜», призналась певица. Вместе со старшим наследником артистка приготовила яйца и покрасила их в яркие цвета. Потом Подольская украсила их наклейками и сложила в корзинку. На столе стояла ваза с вербами. Сама звезда предстала в белой блузке с бантом.Наталья Подольская «Начали! Потом покажу конечный результат. Красили вместе с Темой. Пока добились идеально ровного цвета, половина яиц уже были не идеально покрашены. У кого как обстоят дела?» — написала она. Поклонники восхитились ее стараниями. Многие отметили, что артистка классно покрасила яйца. «Очень красиво», «Ох, какие цвета», «Стол украшен роскошно», «Сколько вы наварили, очень круто», «Да вы мастерица», «Оформили все особенно хорошо», «Красивая мамочка», «Круто, что сын помогал», — прокомментировали пост подписчики.