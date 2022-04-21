Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе

Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Певица Наталья Подольская поделилась фото с корзиной крашенных пасхальных яиц и рассказала, как любит этот праздник. Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и дома. После «Фабрики звезд» ей удалось построить успешную карьеру. Также она успела обрести счастье в личной жизни. Уже 11 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что у них растут дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван. В последнее время Наталья все больше времени проводит с семьей. Она часто хвастается кулинарными изысками. Недавно певица приготовила постные блины. А вот 21 апреля она занялась приготовлениями к Пасхе.
Артемий помогает маме красить яйца «Обожаю Пасху😻. Обожаю к ней готовиться 🙏🏻. И очень жду воскресенье 💜», призналась певица. Вместе со старшим наследником артистка приготовила яйца и покрасила их в яркие цвета. Потом Подольская украсила их наклейками и сложила в корзинку. На столе стояла ваза с вербами. Сама звезда предстала в белой блузке с бантом.
Наталья Подольская «Начали! Потом покажу конечный результат. Красили вместе с Темой. Пока добились идеально ровного цвета, половина яиц уже были не идеально покрашены. У кого как обстоят дела?» — написала она. Поклонники восхитились ее стараниями. Многие отметили, что артистка классно покрасила яйца. «Очень красиво», «Ох, какие цвета», «Стол украшен роскошно», «Сколько вы наварили, очень круто», «Да вы мастерица», «Оформили все особенно хорошо», «Красивая мамочка», «Круто, что сын помогал», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10 часов сюжета
Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго сезона
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем от них избавиться
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Моргенштерн боится каждого шороха
Моргенштерн боится каждого шороха

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу
Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу

Еще по теме

Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look
Наталья Подольская показала "счастье"
Наталья Подольская сообщила, что она свободна