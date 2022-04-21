Наумов: Введение статуса «молодой ученый» может привлечь в страну новых специалистов

21:12 Автор: Юлия Сапрыгина

Закрепление статуса молодых ученых на законодательном уровне позволит улучшить их положение в нашей стране. Кроме того, это поможет привлечь в Россию научные кадры из других государств, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Далеко не все страны в мире сегодня могут себе позволить даже прикладную, не что фундаментальную науку, отметил Наумов. Он также подчеркнул, что «статус «молодой ученый» особенно важен в условиях блокады».

«Мы должны быть привлекательны для новых партнерств с учеными Азии, Африки, Южной Америки. Они должны понимать, что в России Ученый — это особая и почетная социальная ниша, — отметил депутат. — Это мера развития человеческого капитала в международном измерении, а не только между поколениями внутри одного НИИ».

Ранее Минобрнауки представило доработанный законопроект о статусе молодых ученых. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно проекту закона, статус молодого ученого получат граждане до 35 лет включительно, «являющиеся научным работником научной организации, научно-педагогическим работником организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также научным работником иных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность».

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Документ также уточняет, что порядок и условия предоставления мер господдержки молодым ученым отдельно определит Правительство. При этом такие льготы могут быть также распространены на научных работников с докторской степенью в возрасте до 45 включительно.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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