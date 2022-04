Новые детали Sonic Origins и предполагаемая дата релиза

Вадим Карасев





Игра Sonic Origins, которая включает в себя несколько классических проектов Sonic, может выйти уже скоро, на что указывают сразу несколько факторов. Ранее ключевой арт игры обнаружили в магазине Playstation, а сам проект получил рейтинг в Южной Корее. Теперь же Sonic Origins была обнаружена в списке Playstation Store в Новой Зеландии/Австралии, где отмечена дата выпуска — 22 июня.

Кроме даты релиза, в Playstation Store содержится некоторая информация о проекте, которая ранее не озвучивалась. Указано, что во все проекты в сборнике можно будет играть в классическом или юбилейном режиме. Первый позволит игрокам испытать игры с их оригинальным разрешением и механикой, а второй позволит им опробовать классические игры Sonic с соотношением сторон 16:9 и с бесконечными жизнями. Также в описании говорится, что в играх можно будет использовать накопленные монеты для разблокировки различных испытаний и нового контента.

Напомним, что сборник Sonic Origins будет включать в себя Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles и Sonic CD.