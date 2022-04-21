Официально: на Xbox выйдет трилогия Shadowrun — уже в июне

Вадим Карасев





Издательство Paradox Interactive и разработчики из студии Harebrained Schemes подтвердили недавно ходившие слухи о релизе Shadowrun Trilogy на приставках Xbox. Сборник выйдет на Xbox One, Playstation 4 и Switch уже 21 июня 2022 года.

Трилогия уже доступна для предварительных заказов — ее можно купить за $29,99 (после релиза она будет стоить $39,99). Каждую отдельную игру серии можно будет приобрести на этапе предзаказа и после релиза за $19,99.

Shadowrun Trilogy

Издание Shadowrun Trilogy включает в себя три культовые тактические ролевые игры, события которых разворачиваются в мрачном мире будущего, г…

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Напомним, что Shadowrun Trilogy — это сборник, который включает в себя Shadowrun Returns , Shadowrun: Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun: Hong Kong — Extended Edition. Ранее игры серии выходили только на PC, они представляют собой ролевые проекты в фэнтезийно-киберпанковом сеттинге. Разработчики отмечают, что на консолях проекты выйдут с улучшенной графикой, улучшенной производительностью и оптимизированным для контроллера геймплеем.

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