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Оксана Самойлова оставила детей за границей

Оксана Самойлова оставила детей за границей
Модель Оксана Самойлова вернулась в Россию. Бизнесвумен и Джиган уже несколько месяцев не были в Москве. Вся большая звездная семья путешествует по миру, а недавно пара с четырьмя детьми решила обосноваться в Дубае. Оксана Самойлова и Джиган сняли роскошное жилье за границей. В двухэтажной вилле нашлось место всем членам их большой семьи. Супруги в Эмиратах уже почти месяц, и поклонники стали беспокоиться, неужели они больше не вернутся? Однако сегодня 33-летняя модель неожиданно сообщила, что она на родине. Оксана опубликовала кадры из своего опустевшего особняка. «Как видите, никаких пальм на заднем фоне, а это значит, что мы дома, в Москве. Даже не знаю… Мы приехали без детей, ненадолго, решить кое-какие свои дела. Без детей я уже хочу обратно. Я вчера думала, поскорее бы уснуть, чтобы наступил следующий день, поехать на работу и не грустить. Как тоскливо дома!» — вздыхала брюнетка.
Оксана Самойлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» С собой Самойлова привезла целый чемодан аксессуаров от Prada. В начале марта люксовый бренд объявил о приостановке продаж в России, поэтому брюнетка закупилась их продукцией в Дубае. Вещи Оксана планирует разыгрывать среди верных поклонниц. «Девчат, я вчера провезла контрабанду», — смеялась она. Напомним, что Самойлова и Джиган приобрели дом три года назад. Трехэтажный особняк был давней мечтой семейной пары, однако в 2020-м они приняли решение выставить его на продажу. За загородную недвижимость супруги просили 140 миллионов рублей. Тогда звезды планировали не просто попрощаться с домом, но и развестись. После рождения четвертого ребенка рэпер ушел в наркотический загул. В Сети также стали всплывать факты многочисленных измен Джигана. Оксана была серьезно настроена расстаться с предателем, но ради детей приняла решение сохранить брак.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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