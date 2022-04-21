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Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой

Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Скандальный журналист Отар Кушанашвили признался, что его сильно избили. Журналист прокомментировал скандал с Аллой Пугачевой, которая подала на него в суд за клевету. В 1996 году Отар рассказал в эфире, что якобы «отхлестал» артистку по лицу за то, что она бросила в него листы с интервью. В суде Кушанашвили извинился за свои слова, и Примадонна отозвала иск.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Отара, его даже избивали по заказу Пугачевой. «Это было унижение. Меня били ногами по лицу и выстригли мне волосы. Их было много, я был бессилен. Мне выбили зубы. Очень жестоко. Мне потом в голову не приходило спросить ее об этом», — заявил телеведущий в интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-канала «Алена, блин».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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