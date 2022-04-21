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Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд

Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд
Журналист Отар Кушанашвили рассказал о начале своей карьеры. Телеведущий в шоу «Алена, блин!» вспомнил, как брал деньги у знаменитостей, чтобы съездить в Кутаиси на похороны своего отца. «Я помню мы встречались с Валерой Меладзе на обочине дороги. Он привез мне деньги, пачку долларов. Он мне сказал: «Ты очень зол на всех звезд. Может у них какие-то свои проблемы». Я говорю: «Наверное, я перегибаю палку. Но ведь у меня один папа». Как я должен был реагировать. В итоге я опоздал на похороны отца в Кутаиси», сказал Отар Кушанашвили.
Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Кушанашвили, он не получал деньги раньше в шоу-бизнесе. «На «ТВ-6» мало платили, потому что ты работаешь сначала на имя, а только потом ты компенсируешь свое безденежье», — заявил Отар Кушанашвили. Напомним, что Отар Кушанашвили знаком почти со всеми звездами российского шоу-бизнеса. О многих он высказывается часто пренебрежительно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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