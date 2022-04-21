Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10 часов сюжета

Вадим Карасев





Издательство Square Enix продолжает попытки по удержанию интереса игроков к проекту Outriders, который вышел в прошлом году на всех актуальных игровых платформах, а сразу после релиза на приставках Xbox оказался в Game Pass. Первое крупное обновление для Outriders вышло в конце прошлого года, и оно привнесло немало нового контента, а теперь анонсировано второе обновление-дополнение.

Крупный апдейт DLC для игры Outriders под названием Worldslayer выйдет 30 июня 2022 года. Заявлено, что он добавит много нового контента. В первую очередь, это новая кампания, которую можно будет пройти примерно за 10 часов. Естественно, появятся новые враги, новые предметы, а максимальный уровень игроков теперь будет ограничен 75м.

Отметим, что сама игра продолжает оставаться в Game Pass. Outriders представляет собой кооперативный экшен до трех игроков.

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Дополнение будет продаваться за $39,99 — уже доступен предзаказ.

ДОПОЛНЕНИЕ WORLDSLAYER ДЛЯ OUTRIDERS

WORLDSLAYER – дополнение для OUTRIDERS, позволяющее обновить уже имеющуюся игру сразу до новой версии.

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