Павел Дуров получил гражданство ОАЭ — это уже его четвертый паспорт

Вадим Карасев

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ, где он проживает с 2017 года. Об этом сообщает издание Forbes. Гражданство ОАЭ он получил в феврале этого года. Как именно ему удалось получить его, пока непонятно. Известно, что гражданство ОАЭ ранее было получить весьма непросто, но в начале 2021 года власти ОАЭ внесли поправки в закон, который разрешает получить гражданство и за инвестиции. В феврале 2021 году Дуров как раз встречался с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мохаммедом бин Рашидом аль Мактумом.

Это уже четвертое гражданство предпринимателя — у него также есть паспорта государства Сент-Китс и Невис и Франции, по рождению Дуров является гражданином России.

Недавно, однако, он попросил американский Forbes не называть его российским миллиардером. В издании полагают, что это может быть связано с антироссийскими санкциями и введением ограничений в отношении российских предпринимателей. Представитель Дурова озвучил другие аргументы.

Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться,

— сказал он.

Представитель миллиардера также отметил, что Дуров не держит каких-либо активов в России, а у Telegram нет офисов или сотрудников в этой стране.





Дуров родился и вырос в Санкт-Петербурге, но еще в 2014 году он принял решение навсегда покинуть родину и даже написал по этому поводу текст "Семь причин не возвращаться".

В апреле этого года Дуров вошел в тройку богатейших российских миллиардеров — его состояние оценивается в 15,1 млрд долларов. Сам Дуров новость о новом гражданстве еще не комментировал — соцсетями он пользуется крайне редко.

Надя Бесчетникова