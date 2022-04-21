Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом

Вадим Карасев





Летом прошлого года состоялся релиз обновленной версии первого Quake на приставках Xbox и других актуальных игровых платформах. После проект получил два крупных обновления — в первом добавили поддержку 4K и 120 FPS на Xbox Series X | S, а во втором новый режим «Орда» и сюжетное дополнение.

Теперь же разработчики выпустили новый апдейт для Quake, который включает в себя некоторые нововведения и новый контент. В частности, с новым бесплатным обновлением первого Quake в игре появляется три новых уровня для режима «Орда» — Реликвия, Испытание и Башня.

Кроме того, разработчики внесли некоторые корректировки в режим «Орда» и исправили некоторые другие проблемы. Плюс, обновление добавляет специальные возможности, затрагивающие визуальные эффекты и голосовой чат.

Напомним, обновленная версия первого Quake доступна в Game Pass.

Quake

Quake® — революционный шутер от первого лица в стиле тёмного фэнтези, разработанный студией-лауреатом многих наград id Software и вдохновляющий создателей современных ретро-шутеров. Сыграйте в обновлённую версию игры с усовершенствованной графикой.

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