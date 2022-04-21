Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Стандарт СТО 01.064 оценивает ответственность, искренность и надёжность провайдеров и представляемых ими услуг. Основу документа составляют оценки добросовестных и надёжных поставщиков и нормативы менеджмента, обеспечивающие промышленную безопасность и охрану труда.
В каких случаях нужен сертификат
Данный сертификат является свидетельством того, что фирма занимается выпуском только высококачественной продукции и оказанием услуг высокого уровня. Такая компания выгодно отличается на фоне остальных выполнением всех взятых на себя обязательств и устойчивой деятельностью.
Как получить документ
Для получения сертификата необходимо комплектование пакета с документами:
- учредительный документ (устав);
- резолюция основателей компании или текст правоустанавливающего соглашения;
- ОГРН и ИНН;
- акты, подтверждающие имущественное право;
- технические документы на продукцию;
- сведения о предприятии-претенденте.
Этапы получения аттестата:
- Собираются документы для Росстандарта.
- Эксперты проверяют компанию на состояние системы охраны труда, внутренней оценки возможности возникновения опасных ситуаций.
- Рассчитывается стоимость процесса и платежи заявителя.
- Оформление сертификата и вручение его претенденту.
Получение сертификата доступно как предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Собранные документы для сертификации можно сдать собственноручно или посредством электронной почты. Стать обладателем такого документа могут любые формы бизнеса. Также неважно количество сотрудников предприятия.
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Преимущества после получения сертификата
Сертифицированная компания получает такие преимущества:
- постоянные и будущие клиенты показывают большее доверие;
- формируются благонадёжные клиенты;
- появляется возможность выигрывать тендеры и поставки;
- подтверждаеися, что в компании имеется стабильный менеджмент и постоянно контролируется качество услуг;
- привлекаются новые инвесторы;
- повышается конкурентоспособность;
- бизнес и маркетинг получают эффективное развитие;
- есть возможность использовать собственную маркировку, вследствие этого потребители будут больше доверять фирме.
С получением документа о сертификации бизнес получит мощно развитие, и понесённые финансовые издержки будут окуплены с большой прибылью