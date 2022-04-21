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Получение сертификата по стандарту СТО 01.064

Стандарт СТО 01.064 оценивает ответственность, искренность и надёжность провайдеров и представляемых ими услуг. Основу документа составляют оценки добросовестных и надёжных поставщиков и нормативы менеджмента, обеспечивающие промышленную безопасность и охрану труда.

В каких случаях нужен сертификат

Данный сертификат является свидетельством того, что фирма занимается выпуском только высококачественной продукции и оказанием услуг высокого уровня. Такая компания выгодно отличается на фоне остальных выполнением всех взятых на себя обязательств и устойчивой деятельностью.

Как получить документ

Для получения сертификата необходимо комплектование пакета с документами:

  • учредительный документ (устав);
  • резолюция основателей компании или текст правоустанавливающего соглашения;
  • ОГРН и ИНН;
  • акты, подтверждающие имущественное право;
  • технические документы на продукцию;
  • сведения о предприятии-претенденте.

Этапы получения аттестата:

  1. Собираются документы для Росстандарта.
  2. Эксперты проверяют компанию на состояние системы охраны труда, внутренней оценки возможности возникновения опасных ситуаций.
  3. Рассчитывается стоимость процесса и платежи заявителя.
  4. Оформление сертификата и вручение его претенденту.

Получение сертификата доступно как предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Собранные документы для сертификации можно сдать собственноручно или посредством электронной почты. Стать обладателем такого документа могут любые формы бизнеса. Также неважно количество сотрудников предприятия.

Заказать сертификат и узнать его стоимость можно на сайте https://sto-01-046.rbc-pras.ru https://sto-01-046.rbc-pras.ru.

Преимущества после получения сертификата

Сертифицированная компания получает такие преимущества:

  • постоянные и будущие клиенты показывают большее доверие;
  • формируются благонадёжные клиенты;
  • появляется возможность выигрывать тендеры и поставки;
  • подтверждаеися, что в компании имеется стабильный менеджмент и постоянно контролируется качество услуг;
  • привлекаются новые инвесторы;
  • повышается конкурентоспособность;
  • бизнес и маркетинг получают эффективное развитие;
  • есть возможность использовать собственную маркировку, вследствие этого потребители будут больше доверять фирме.

С получением документа о сертификации бизнес получит мощно развитие, и понесённые финансовые издержки будут окуплены с большой прибылью

# Бизнес

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