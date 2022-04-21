Получение сертификата по стандарту СТО 01.064

Вадим Карасев

Стандарт СТО 01.064 оценивает ответственность, искренность и надёжность провайдеров и представляемых ими услуг. Основу документа составляют оценки добросовестных и надёжных поставщиков и нормативы менеджмента, обеспечивающие промышленную безопасность и охрану труда.

В каких случаях нужен сертификат

Данный сертификат является свидетельством того, что фирма занимается выпуском только высококачественной продукции и оказанием услуг высокого уровня. Такая компания выгодно отличается на фоне остальных выполнением всех взятых на себя обязательств и устойчивой деятельностью.

Как получить документ

Для получения сертификата необходимо комплектование пакета с документами:

учредительный документ (устав);

резолюция основателей компании или текст правоустанавливающего соглашения;

ОГРН и ИНН;

акты, подтверждающие имущественное право;

технические документы на продукцию;

сведения о предприятии-претенденте.

Этапы получения аттестата:

Собираются документы для Росстандарта. Эксперты проверяют компанию на состояние системы охраны труда, внутренней оценки возможности возникновения опасных ситуаций. Рассчитывается стоимость процесса и платежи заявителя. Оформление сертификата и вручение его претенденту.

Получение сертификата доступно как предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Собранные документы для сертификации можно сдать собственноручно или посредством электронной почты. Стать обладателем такого документа могут любые формы бизнеса. Также неважно количество сотрудников предприятия.

Заказать сертификат и узнать его стоимость можно на сайте https://sto-01-046.rbc-pras.ru https://sto-01-046.rbc-pras.ru.

Преимущества после получения сертификата

Сертифицированная компания получает такие преимущества:

постоянные и будущие клиенты показывают большее доверие;

формируются благонадёжные клиенты;

появляется возможность выигрывать тендеры и поставки;

подтверждаеися, что в компании имеется стабильный менеджмент и постоянно контролируется качество услуг;

привлекаются новые инвесторы;

повышается конкурентоспособность;

бизнес и маркетинг получают эффективное развитие;

есть возможность использовать собственную маркировку, вследствие этого потребители будут больше доверять фирме.

С получением документа о сертификации бизнес получит мощно развитие, и понесённые финансовые издержки будут окуплены с большой прибылью