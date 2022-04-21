Потерявший семью житель города в Луганской области рассказал о жестокости националистов

15:19 Автор: Игорь Лоцман

Украинские националисты расправились со всей семьей Константина — жителя города Попасная в Луганской области — и не давали ему впоследствии покинуть город. Они прикрывались людьми в качестве живого щита, рассказал в разговоре с ФАН мужчина, в итоге нашедший убежище в городском общежитии Первомайска.

Как передает корреспондент, российские добровольцы помогли эвакуировать мирных граждан из Попасной в Первомайск, где спасенные впервые за долгое время чувствуют себя в безопасности. Константин уточнил, что вместе с местными жителями на протяжении 48 дней прятался в подвалах, укрываясь от обстрелов ВСУ, в результате которых погибли люди.

Мужчина, сдерживая слезы, рассказал, что потерял сына и жену. Украинские националисты также убили супругу его дяди. Среди погибших оказался пожилой мужчина, который буквально сгорел от попадания снарядом. Тела захоронили прямо в огороде.

«У нас был дед, сгорел от удара снаряда. Не успели даже похоронить. Только убило его, следом прилетел еще один снаряд, дом загорелся, и дед сгорел. А потом у дяди Гены жену убило, прямо в огороде хоронили. Хоронить негде. Потом сын умер, Руслан. Через какое-то время стали думать, где его хоронить. А тут опять снаряд и его матери в ногу попал очень сильно. Спустя три часа она умерла. Вот так в огороде их вдвоем в одной могиле и положили», — добавил он.

Константин, отвечая на вопрос журналиста, заметил, что все обстрелы велись со стороны Попаснянского вагоноремонтного завода (ВРЗ), расположенного на окраине города, где находятся украинские позиции. Мужчина говорит, что хотел выбраться из города, чтобы поселиться у родственницы, но националисты пригрозили ему оружием, когда он прошел полпути дороги. «Затвором щелкнули и прогнали назад. Пришлось обратно идти, под бомбежку», — пояснил он. Он добавил, что украинские националисты не выпускают мирных граждан из города, чтобы прикрываться ими в качестве «живого щита». Бандиты грабят магазины, селятся в домах, загоняют танки во дворы и прямо из жилого сектора ведут огонь.

Другой спасенный житель рассказал ФАН, что националисты чуть не убили его при попытке проверить состояние собственного дома. Мужчину сразу поймали украинские солдаты, поставили на колени, натянули шапку, чтобы он не мог дышать. Он хотел поправить ее, но его ударили прикладом по руке. Затем было слышно, как они дослали патрон в патронник. «Я тогда сильно испугался, просил оставить меня жить. Слава богу, жить меня оставили. Начали обыскивать, ничего не нашли. Может быть, из-за этого отпустили. Когда уходил, стреляли в воздух, чтобы меня еще больше напугать», — вспоминает он.





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Украинские силы ВСУ в Донбассе будут уничтожены, некоторые задачи должны выполнить бойцы спецназа, рассказал «Царьграду» военный эксперт Виктор Литовкин. Он считает, что вопрос заключается лишь в том, сколько времени это все займет. «Сложности, как вы знаете, остаются, потому что они находятся очень часто в жилых кварталах, поэтому с этим что-то надо делать, и быстро это нельзя уничтожить штурмовыми действиями», — обратил внимание он.

С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на Украине. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы: нейтральный и внеблочный статус, признание Крыма российским, а также суверенитета ДНР и ЛНР.

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