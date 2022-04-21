Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин предложил увековечить память погибших в Донбассе российских военных

Путин предложил увековечить память погибших в Донбассе российских военных

Путин предложил увековечить память погибших в Донбассе российских военных

Тема: Военная операция на Украине


10:53  Автор: Виктория Карташева


Источник: Kremlin.ru



Необходимо подумать об увековечении памяти военных, пожертвовавших своей жизнью в Донбассе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте Кремля.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операции на Украине в поддержку республик Донбасса, которые попросили о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам ВСУ. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны на 25 марта, за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 получили ранения. 

«В отдельных случаях [нужно] подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — отметил Путин.


Читайте также:

• Песков: Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине • Джабаров: Британцы сказали Украине не торопиться с завершением переговоров

По его мнению, такие военные заслужили этого своими действиями и своим отношением к присяге. Кроме того, необходимо подумать над дополнительными мерами поддержки, помимо безусловного исполнения всех соцгарантий, считает глава государства. 

Путин также назвал всех российских военных, отличившихся при освобождении Мариуполя, героями, подчеркнув, что ждет предложений по их награждению. 

«Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — заключил президент. 

Ранее в министерстве иностранных дел рассказали, когда завершится спецоперация на Украине. По словам директора второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищука, она подойдет к концу, когда будут выполнены ее задачи. В частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса, а также об устранении угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.



#Украина

Ещё материалы: Владимир Путин, Сергей Шойгу


146
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Магазин программного обеспечения Allsoft
Магазин программного обеспечения Allsoft
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Иосиф Пригожин прошелся по известному продюсеру
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Новые детали Sonic Origins и предполагаемая дата релиза
Новые детали Sonic Origins и предполагаемая дата релиза
Официально: на Xbox выйдет трилогия Shadowrun — уже в июне
Официально: на Xbox выйдет трилогия Shadowrun — уже в июне
Мотивирующие цитаты для Скорпионов
Мотивирующие цитаты для Скорпионов

Топ на сегодня

Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян
Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян

Еще по теме

Минобороны сообщило о погибших российских военных в ходе операции в Донбассе
МИД РФ рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
Минобороны Украины заявляет, что в Донбассе за сутки ранены двое военных
Лавров проинформировал главу турецкого МИДа об операции РФ в Украине