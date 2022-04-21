Путин предложил увековечить память погибших в Донбассе российских военных

Тема: Военная операция на Украине

10:53 Автор: Виктория Карташева

Источник: Kremlin.ru

Необходимо подумать об увековечении памяти военных, пожертвовавших своей жизнью в Донбассе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте Кремля.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операции на Украине в поддержку республик Донбасса, которые попросили о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам ВСУ. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны на 25 марта, за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 получили ранения.

«В отдельных случаях [нужно] подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — отметил Путин.





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По его мнению, такие военные заслужили этого своими действиями и своим отношением к присяге. Кроме того, необходимо подумать над дополнительными мерами поддержки, помимо безусловного исполнения всех соцгарантий, считает глава государства.

Путин также назвал всех российских военных, отличившихся при освобождении Мариуполя, героями, подчеркнув, что ждет предложений по их награждению.

«Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — заключил президент.

Ранее в министерстве иностранных дел рассказали, когда завершится спецоперация на Украине. По словам директора второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищука, она подойдет к концу, когда будут выполнены ее задачи. В частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса, а также об устранении угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.

#Украина

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