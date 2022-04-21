Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном

48-летний актер Сергей Безруков показал, как пытается танцевать и подпевать 9-месячный сын под аккомпанемент его гитары. Сергей Безруков прошлым летом приобрел почетный статус многодетного отца. Его жена режиссер Анна Матисон родила мужу в июле второго сына Васеньку. Напомним, пара уже воспитывала дочку Машеньку и наследника Степушку. Поразительно, но избранница 48-летнего артиста параллельно с тремя детьми успевает управляться с огородом, лично прилагая руку к посадке овощей и сбору урожая. Кроме того, не бросает свою работу, продолжая снимать фильмы. Сергей Безруков во всем помогает супруге, беря часть забот на себя. Актер показал в своем телеграме, как проводит время с детьми. На обнародованном видео публика смогла наблюдать за его дочкой Машей и подросшим сыном Васей. Малыш уже не только уверенно стоит на ногах, но и пытается танцевать, да подпевать под папино инструментальное сопровождение. «Счастья вашей семье», «Чарующее соло маленького❤️👍», «Вы, Сергей Витальевич, и как папа талантливы. Чувствуется, что в семье живет любовь!», «Какое милое видео😍😍😍Так чарующе брынчите на гитаре, Вася подпевает, и Маша красуется🥰🥰🥰👍🔥», «Какая прелесть, малыш поет, а папа наслаждается 🥰», «Василий молодец поддержал папку.. Будущий артист! 😘», «Дай бог вам счастья, здоровья, творческих успехов и больше главных ролей 💓💕💗», - откликнулись поклонники в комментариях.