Сергею Лазареву пришлось сделать заявление о своей эмиграции

Певец Сергей Лазарев высказался о своем побеге из страны. Недавно бывший муж Ксении Бородиной жестко прошелся по звездам, которые покинули страну. В Сети появилась информация, что Курбан не пощадил и Сергея Лазарева. Он даже привел цитату, в которой артист якобы заявил об эмиграции. Курбан Омаров рассказал, что Сергей Лазарев покинул страну и процитировал его слова: «Я уезжаю из РФ, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок России на Украине». Публикацию бывшего мужа Ксении Бородиной подхватили СМИ. Однако сам исполнитель был крайне возмущен, услышав подобные новости. В своем Telegram-канале он написал, что слова, приведенные Курбаном, не что иное как откровенный фейк. «Официально заявляю! Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений. Я — русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России, в музыкальной сфере, и делаю свое дело честно, на сто процентов для зрителя и во благо!» — негодует Лазарев.Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 39-летний исполнитель попросил общественность не верить сомнительным источникам. «Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации! Их очень много вокруг! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей — огромное! Невероятная злость и русофобия! Наша задача — не ссориться, не обвинять, не озлобиться. Сегодня мы должны быть сплоченными как никогда и поддерживать друг друга! Я сам очень эмоциональный человек и близко к сердцу воспринимаю каждую информацию, но прошу — не ведитесь на провокации и фейки! Здоровья, мира, терпения, сил и добра всем нам!» — заключил он. Поклонники поддержали кумира в комментариях. «Несправедливо это все. Вы лучший»; «Уж и не знают, как сделать человеку гадость»; «Мы знаем, что ты чистый, добрый, светлый человек. Мы тебя все очень любим», — признаются фанаты.