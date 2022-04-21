Шахназаров прошелся по Максиму Галкину

Журналист считает, что артист Максим Галкин слишком нервничает в Израиле. Политолог Михаил Шахназаров в эфире программы «Шах и мат» заявил, что телеведущий Максим Галкин слишком болезненно реагирует в последнее время на все новости о себе. По его мнению, если бы муж певицы Аллы Пугачевой был счастлив в Израиле, то так бы сильно не нервничал. Особенно задели Шахназарова слова Галкина про патриотизм.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «А что, плохо быть патриотом, стыдно? Наверное, да, в вашем понимании. А для меня нет. Для вас же патриот это кто, вата такая зашоренная, которая в жизни ничего не видела никогда, необразованная, малограмотная. Но нет, все не так», сказал Михаил Шахназаров. Ранее Максим Галкин вышел на связь из Израиля. Он попросил журналистов отстать от его семьи. При этом он откровенно оскорбил акул пера, сравнив их со слепыми лошадями.