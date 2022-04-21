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Шепотки на новую обувь: как привлечь богатство и успех в свою жизнь

Шепотки на новую обувь: как привлечь богатство и успех в свою жизнь

Покупка обуви будет не только радостной, но и прибыльной. Благодаря проверенным шепоткам удастся привлечь в жизнь успех и позабыть о неудачах. Проговаривать их можно не только вслух, но и про себя.


Покупки будут долго служить, если приобретать товары с умом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют читать заговоры, чтобы новые приобретения служили долго и радовали даже спустя длительное время. Существует много способов купить выгодно и с пользой для себя. Одним из таких способов остается заговор одежды. На нее нашептывают, чтобы попрощаться с проблемами и привлечь в жизнь благополучие.

Примеряя новую обувь, обязательно шепчут: «Верой и правдой мне служи, неси меня в места прибыльные, а проблемные стороной обходи». После покупки в обувь кладут по пятирублевой монете и приносят домой. Там обувь ставят у порога носками внутрь квартиры или дома и не надевают ее, дав обновке «переночевать». После такого шепотка обувь поможет привлекать богатство, и ее хозяин не пройдет мимо выгодных предложений.

Перед тем, как первый раз надеть обувь, ее протирают денежной водой, которую готовят с вечера. Ей протирают подошвы, приговаривая: «Богатство от меня не уйдет — я по пятам иду, след в след ступаю, деньги привлекаю». После возвращения домой, ноги вытирают о придверный коврик, нашептывая: «Грязь обтираю, а деньги в дом приглашаю».

Обувь поможет найти путь, который приведет к успеху, если перед выходом из дома прошептать: «Неси меня, обновка, к местам благополучным, беды обходи, к успеху приведи». После того, как обувь надета, трижды стучат пятками и поднимаются на носочки, а после этого выходят за порог, ступая правой ногой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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