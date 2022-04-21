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В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей

В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей

18:15  Автор: Анастасия Островкова



Перед началом Церемонии награждения лауреатов XII Национальной премии «Золотой медвежонок» прошло подписание перспективной программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на период 2022-2027 годов. В нем приняли участие представители Совфеда, Минпромторга, Минпросвещения, Министерства труда и социальной защиты РФ, Росстандарта и Роспотребнадзора.

Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что эта программа — не просто подписанный документ, а реальные результаты, которые будут видеть в повышении качества и безопасности товаров и услуг для детства.

«Инициатива о создании и подписании программы родилась не сегодня, мы шли к этому долго. Важнейшим этапом было начало 2021 года, когда распоряжением Правительства утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства. Среди ключевых задач было указано обеспечение потребностей детей, семей с детьми качественными безопасными товарами и услугами», — прокомментировал Шалаев.

Как сообщила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, программа охватывает множество отраслевых групп и сегментов — от игрушек, одежды, детского питания, мебели, транспортных средств, канцелярских товаров и аттракционов до услуг по присмотру за детьми, бытовому обслуживанию, развлечениям и отдыху.


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«Антон Павлович Шалаев мне просто объяснил все плюсы стандартизации. Это важнейший инструмент. Мы не придумывали дополнительные проблемы для бизнеса, мы помогаем бизнесу отечественному и честному, который служит интересам детства», — добавила сенатор.

Кроме того, документ включает стандарты на товары для детей с ограниченными возможностями здоровья.



#дети #безопасность

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По материалам: pnp.ru

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