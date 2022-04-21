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Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок

Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок


Игра Sherlock Holmes Chapter One изначально должна была выйти на Xbox One и Xbox Series X | S одновременно. Но в сентябре прошлого года разработчики из Frogwares объявили, что переносят дату релиза версии для Xbox One на более позднее время, тогда как на Xbox Series X | S игра вышла 16 ноября 2021 года.

Похоже, что версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One выйдет нескоро. Сегодня разработчики объявили, что версия для Playstation 4 появится 28 апреля 2022 года. Что касается версии для Xbox One, она отложена на неопределенный срок. Разработчики отмечают, что релиз проекта Sherlock Holmes Chapter One на Xbox One отложен из-за независящих от них обстоятельств. По их словам, события на Украине (студия Frogwares из Украины) прямым образом повлияли на процесс производства.

На данный момент разработчики Sherlock Holmes Chapter One не готовы сказать, когда выйдет версия для Xbox One. Они отмечают, что игрокам, которые предварительно заказали версию для Xbox One, стоит подумать о возврате средств.

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По материалам: newxboxone

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