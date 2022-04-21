За сутки от COVID-19 в России умерли 197 человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:43 Автор: Юлия Катенёва

За сутки в России число смертей от коронавируса в России увеличилось на 197, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. При этом выявлено более 8,8 тысячи новых случаев инфекции.

Накануне сообщалось о 223 умерших, и 9,1 тысячи новых случаях коронавирусной инфекции.

Однако снизилось число госпитализаций. Так за сутки 2 928 человек попали в больницу с коронавирусом, что на 2,95 процента ниже показателя среды. Количество госпитализаций снизилось в 46 регионах РФ, выросло — в 35. Выздоровели 14 182 человека — на 12,5 процентов меньше по сравнению с 20 апреля.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 374 368, общее число зараженных до 18 110 861, следует из статистики штаба.





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