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Значимость памятников культуры хотят оценивать по восьми критериям

Значимость памятников культуры хотят оценивать по восьми критериям

01:07  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 75207-8



Для определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия хотят ввести критерии — это позволит более эффективно распределять средства на их восстановление и реставрацию. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.

В настоящее время законодательство не предусматривает наличие критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия для обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране, говорится в пояснении к документу.

Законопроект устанавливает восемь критериев, в соответствии с которыми объекты культурного наследия будут включаться в приоритетном порядке в государственные, региональные и муниципальные программы по их сохранению и реставрации.

Это позволит осуществлять более адресный подход к реставрации объектов культурного наследия, точечно распределяя имеющиеся средства, и выделяя из общего массива объекты, требующие первоочередных и приоритетных мероприятий, ранее отмечала министр культуры Ольга Любимова.

В Госдуму внесен законопроект, ускоряющий включение объектов культурного наследия в реестр


Среди критериев — принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов России, присутствие в Списке всемирного наследия, расположение в границах историко-культурного заповедника, а также отношении к объектам деревянного зодчества.

Также в приоритетном порядке в программы охраны предлагается включать объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии. Предполагается учитывать, является ли объект ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля.

Кроме того, объект культурного наследия будет иметь приоритет, если он играет существенную роль в формировании силуэта населенного пункта, является градостроительным акцентом или участвует в формировании застройки красной линии улицы.

У регионов может появиться возможность ремонтировать дома-памятники


Субъекты РФ при разработке программ охраны объектов культурного наследия регионального значения смогут устанавливать дополнительные критерии для включения объектов в мероприятия программы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#архитектура #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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