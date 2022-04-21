Значимость памятников культуры хотят оценивать по восьми критериям
01:07 Автор: Анна Шушкина
Законопроект: № 75207-8
Для определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия хотят ввести критерии — это позволит более эффективно распределять средства на их восстановление и реставрацию. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.
В настоящее время законодательство не предусматривает наличие критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия для обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране, говорится в пояснении к документу.
Законопроект устанавливает восемь критериев, в соответствии с которыми объекты культурного наследия будут включаться в приоритетном порядке в государственные, региональные и муниципальные программы по их сохранению и реставрации.
Это позволит осуществлять более адресный подход к реставрации объектов культурного наследия, точечно распределяя имеющиеся средства, и выделяя из общего массива объекты, требующие первоочередных и приоритетных мероприятий, ранее отмечала министр культуры Ольга Любимова.
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Среди критериев — принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов России, присутствие в Списке всемирного наследия, расположение в границах историко-культурного заповедника, а также отношении к объектам деревянного зодчества.
Также в приоритетном порядке в программы охраны предлагается включать объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии. Предполагается учитывать, является ли объект ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля.
Кроме того, объект культурного наследия будет иметь приоритет, если он играет существенную роль в формировании силуэта населенного пункта, является градостроительным акцентом или участвует в формировании застройки красной линии улицы.
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Субъекты РФ при разработке программ охраны объектов культурного наследия регионального значения смогут устанавливать дополнительные критерии для включения объектов в мероприятия программы.
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