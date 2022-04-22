Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

14 примеров убийственной логики мультиков Диснея

14 примеров убийственной логики мультиков Диснея

Нашла в лесу чей-то дом = убралась в нем 

1. Сюжет "Русалочки"

2. Логика Жасмин

Женщина, ты живешь с огромным тигром и боишься летать на ковре-самолете?

3. Отличное решение

4. И почему Ариэль так в восторге от вилки? Ведь у ее отца есть трезубец, а это, по сути, большая вилка

6. Убийственная логика

7. Вот такая пищевая цепочка

8. Где здесь логика?

9. А тут?

10. Птица. Летает на самолете

11. А вы не знали, что все гориллы бреются?

12. А что? Все так делают!

13. Принц-некрофил

14. И принц с приступами амнезии

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты совершила в нулевых?
Тест: Сколько страшных преступлений против красоты из этих 20 ты
14 примеров убийственной логики мультиков Диснея
14 примеров убийственной логики мультиков Диснея
Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox, показали геймплей
Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox,
Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии
Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2022»
В Барнауле 19–22 апреля прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая –
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина
Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди
Великая суббота 23 апреля 2022 года
Великая суббота 23 апреля 2022 года
Xbox предлагает бесплатные DLC в своих играх в честь «Дня земли»
Xbox предлагает бесплатные DLC в своих играх в честь «Дня земли»
Продажи Dying Light 2 сейчас в 4 раза меньше, чем у первой части
Продажи Dying Light 2 сейчас в 4 раза меньше, чем у первой части
OnlyFans прекратил выплаты авторам контента из России
OnlyFans прекратил выплаты авторам контента из России
Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца
Сыну Дмитрия Марьянова выплатили огромную сумму за смерть отца
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе
Оксана Самойлова зарабатывает миллиарды на своем бизнесе

Топ на сегодня

Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Дочка Иосифа Пригожина боялась сказать отцу о беременности
Дочка Иосифа Пригожина боялась сказать отцу о беременности

Еще по теме

26 примеров бессмысленной и беспощадной логики из мультфильмов, которая взорвет вам мозг
Где логика?: Выпуск №33 - 29.12.2016
Где логика новогодний выпуск (29 12 2016)
Дочь Трампа подверглась оскорблениям в самолете