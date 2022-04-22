14 примеров убийственной логики мультиков Диснея

Нашла в лесу чей-то дом = убралась в нем

1. Сюжет "Русалочки"

2. Логика Жасмин

Женщина, ты живешь с огромным тигром и боишься летать на ковре-самолете?

3. Отличное решение

4. И почему Ариэль так в восторге от вилки? Ведь у ее отца есть трезубец, а это, по сути, большая вилка

6. Убийственная логика

7. Вот такая пищевая цепочка

8. Где здесь логика?

9. А тут?

10. Птица. Летает на самолете

11. А вы не знали, что все гориллы бреются?

12. А что? Все так делают!

13. Принц-некрофил

14. И принц с приступами амнезии