14 примеров убийственной логики мультиков Диснея
Сегодня, 20:15
Нашла в лесу чей-то дом = убралась в нем
1. Сюжет "Русалочки"
2. Логика Жасмин
Женщина, ты живешь с огромным тигром и боишься летать на ковре-самолете?
3. Отличное решение
4. И почему Ариэль так в восторге от вилки? Ведь у ее отца есть трезубец, а это, по сути, большая вилка
6. Убийственная логика
7. Вот такая пищевая цепочка
8. Где здесь логика?
9. А тут?
10. Птица. Летает на самолете
11. А вы не знали, что все гориллы бреются?
12. А что? Все так делают!
13. Принц-некрофил
14. И принц с приступами амнезии
По материалам: Юмор