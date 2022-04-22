Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем

Музыкант Андрей Макаревич сбежал с родины в Израиль, но и там ему не все нравится. 68-летний музыкант заявил, что его возмутила платная медицина. Андрей Макаревич считает, что в ее сути «заложено что-то глубоко неверное». Фронтмен рок-группы «Машина времени» живет в Израиле вместе с 37-летней женой Эйнат Кляйн. Недавно они стали родителями: супруга музыканта родила первенца. Малыша назвали Эйтан. Макаревич известен своим критическим отношением к окружающим. Исполнитель хита «Паузы» часто негативно высказывался в отношении российской власти. Переехав в Израиль, поэт и композитор нашел проблемы и в этой стране. «В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное, — пожаловался Андрей Вадимович. — Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы — и они находят еще одну».Андрей Макаревич с женой -фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певец сделал вывод: чем больше он платит медикам, тем хуже для себя. Народный артист России предложил свое решение этой проблемы. «Хотелось бы ровно наоборот: чем больше ты платишь, тем меньше поводов для беспокойства они обнаруживают. А если заплатил совсем много — они торжественно объявляют: вы совершенно здоровы!» — поделился несбыточной мечтой Макаревич. Музыкант также откликнулся на новость об отмене в России концертов группы «Машина времени». Уроженец Москвы заявил, что его и ранее часто «запрещали». По словам композитора, впервые его группа пострадала в 1982 году. После едкой статьи «Рагу из синей птицы», опубликованной в «Комсомольской правде», Макаревича, по его словам, «закрыли» на полгода. В связи с тем, что певец в 2014 году осудил российские власти из-за событий в Крыму и на Донбассе, его группа вновь осталась без работы. Тогда пауза длилась полтора года. «Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — оптимистично заверил исполнитель.