Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем

Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем
Музыкант Андрей Макаревич сбежал с родины в Израиль, но и там ему не все нравится. 68-летний музыкант заявил, что его возмутила платная медицина. Андрей Макаревич считает, что в ее сути «заложено что-то глубоко неверное». Фронтмен рок-группы «Машина времени» живет в Израиле вместе с 37-летней женой Эйнат Кляйн. Недавно они стали родителями: супруга музыканта родила первенца. Малыша назвали Эйтан. Макаревич известен своим критическим отношением к окружающим. Исполнитель хита «Паузы» часто негативно высказывался в отношении российской власти. Переехав в Израиль, поэт и композитор нашел проблемы и в этой стране.  «В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное, — пожаловался Андрей Вадимович. — Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идешь на анализы — и они находят еще одну».
Андрей Макаревич с женой -фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певец сделал вывод: чем больше он платит медикам, тем хуже для себя. Народный артист России предложил свое решение этой проблемы. «Хотелось бы ровно наоборот: чем больше ты платишь, тем меньше поводов для беспокойства они обнаруживают. А если заплатил совсем много — они торжественно объявляют: вы совершенно здоровы!» — поделился несбыточной мечтой Макаревич. Музыкант также откликнулся на новость об отмене в России концертов группы «Машина времени». Уроженец Москвы заявил, что его и ранее часто «запрещали». По словам композитора, впервые его группа пострадала в 1982 году. После едкой статьи «Рагу из синей птицы», опубликованной в «Комсомольской правде», Макаревича, по его словам, «закрыли» на полгода. В связи с тем, что певец в 2014 году осудил российские власти из-за событий в Крыму и на Донбассе, его группа вновь осталась без работы. Тогда пауза длилась полтора года. «Я к тому, что, когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше», — оптимистично заверил исполнитель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ходить босиком полезно: 8 причин, почему
Ходить босиком полезно: 8 причин, почему
Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем
Андрей Макаревич недоволен ни Россией, ни Израилем
Ирена Понарошку рассекретила местонахождение Ивана Урганта
Ирена Понарошку рассекретила местонахождение Ивана Урганта
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на неопределенный срок
Версия Sherlock Holmes Chapter One для Xbox One отложена на
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Первый Quake получает обновление на Xbox с новым контентом
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10 часов сюжета
Outriders из Game Pass получит крупное обновление Worldslayer: до 10
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго сезона
4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
F1 22 официально представили — первый трейлер и детали
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей

Топ на сегодня

Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Сергей Безруков поделился видео с подросшим младшим сыном
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Сергею Лазареву пришлось сделать заявление о своей эмиграции
Сергею Лазареву пришлось сделать заявление о своей эмиграции

Еще по теме

Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
Андрей Макаревич подтвердил, что его 37-летняя жена ждет ребенка
Макаревич заявил, что смена клавишника для гастролей по Украине не связана с политикой