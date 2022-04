Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale не участвует в разработке

Вадим Карасев





В 2014 году вышла игра Tales from the Borderlands, которая была создана студией Telltale Games. Проект представляет собой интерактивное кино во вселенной Borderlands, в стилистике других игр Telltale.

Студия Gearbox объявила, что сейчас работает над продолжением Tales from the Borderlands. При этом, к разработке студия Telltale Games не привлечена. Издана новая часть Tales from the Borderlands будет в этом году компанией 2K, подробностей о проекте пока мало. Отмечается, что новая Tales from the Borderlands все еще будет проектом в жанре интерактивного повествования, но игроков ждут новые персонажи и истории.

В анонсе команда Gearbox отметила, что работает над Tales from the Borderlands уже несколько лет, а больше подробностей об игре обещают рассказать летом.