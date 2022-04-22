Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale не участвует в разработке

Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale не участвует в разработке


В 2014 году вышла игра Tales from the Borderlands, которая была создана студией Telltale Games. Проект представляет собой интерактивное кино во вселенной Borderlands, в стилистике других игр Telltale.

Студия Gearbox объявила, что сейчас работает над продолжением Tales from the Borderlands. При этом, к разработке студия Telltale Games не привлечена. Издана новая часть Tales from the Borderlands будет в этом году компанией 2K, подробностей о проекте пока мало. Отмечается, что новая Tales from the Borderlands все еще будет проектом в жанре интерактивного повествования, но игроков ждут новые персонажи и истории.

В анонсе команда Gearbox отметила, что работает над Tales from the Borderlands уже несколько лет, а больше подробностей об игре обещают рассказать летом.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20 Ольга Карпуть рассказала Spletnik, что остается в России и будет развивать бизнес
"Мы разворачиваемся в сторону Востока". Владелица KM20
Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale не участвует в разработке
Анонсировали продолжение Tales from the Borderlands, студия Telltale
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Лера Кудрявцева впала в депрессию из-за сложившейся ситуации
Сборник классических платформеров Klonoa Phantasy Reverie Series выйдет на Xbox в июле
Сборник классических платформеров Klonoa Phantasy Reverie Series
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по совместимости
Ubisoft отключает серверы сразу 10 игр с Xbox 360, в том числе игр по
Льготы нотариата для беженцев с Донбасса превысили сумму в 10 миллионов рублей
Льготы нотариата для беженцев с Донбасса превысили сумму в 10
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Криштиану Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Отар Кушанашвили прошелся по Лере Кудрявцевой
Мотивирующие цитаты для Стрельцов
Мотивирующие цитаты для Стрельцов
Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже
Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже

Топ на сегодня

Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Долгожданная игра Roller Champions от Ubisoft «ушла на золото»
Моргенштерн боится каждого шороха
Моргенштерн боится каждого шороха
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды

Еще по теме

Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2
DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной игры
СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
Студия Telltale Games поделилась деталями разработки The Wolf Among Us 2