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Borderlands 3 все-таки получит полный кроссплатформенный мультиплеер

Borderlands 3 все-таки получит полный кроссплатформенный мультиплеер


Релиз Borderlands 3 состоялся в 2019 году, но до сих пор разработчики работают над некоторыми функциями, о которых давно просят игроки. Кроссплатформенный мультиплеер между рядом платформ уже был реализован в игре, но разработчики не могли добавить к этому мультиплееру консоли Playstation, теперь же играть можно будет и вместе с ними.

Gearbox официально сообщили, что весной этого года (пока без точной даты) игра Borderlands 3 получит обновление, которое в ней реализует полный кроссплатформенный мультиплеер. Игроки на Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X | S, Playstation 5, PC, Stadia смогут играть вместе в Borderlands 3 после выхода апдейта.

Отметим, что Borderlands 3 в Microsoft Store сейчас продается с хорошей скидкой за $14,99.

Borderlands 3

Версия Borderlands 3 для Xbox One включает в себя цифровое обновление для Xbox Series X|S! На Xbox Series X вы сможете наслаждаться игрой в …
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По материалам: newxboxone

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