Что предлагают изменить в законе об иноагентах

Им могут запретить работу педагогом и инвестирование в стратегически важные объекты

14:30 Автор: Мария Соколова

В Госдуме предложили обобщить в одном документе все действующие нормы о контроле за деятельностью иноагентов и ввести для них новые ограничения. Им хотят запретить участвовать в сферах, касающихся образования детей, и в выпуске детской продукции. Они не смогут вкладывать деньги в российские предприятия в сфере обороны, авиации, космонавтики, добычи полезных ископаемых. Такие нормы содержит законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который планируют внести в Госдуму на следующей неделе. О содержании документа рассказали 21 апреля на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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Законопроект обеспечит оперативную реакцию на противоправные действия недружественных государств, которые пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны, сказал глава комиссии, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Иноагентам предлагают запретить преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних россиян и производить информационную продукцию для детей и подростков. «Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться. В этом нас поддерживают и родительская общественность, и педагоги», — заявил Пискарев, сообщили в Telegram-канале комиссии. Депутат отметил, что такой запрет необходим в связи с распространением детских учебников и литературы, содержащих экстремистскую информацию.

И если в России это еще не массовое явление, на Украине такие методы воспитания стали системой. Замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко напомнил, что ранее депутаты и эксперты из Министерства просвещения проанализировали более 300 книг и методических рекомендаций для учащихся и педагогов Украины. «Все учебники пропитаны ненавистью к России. Шла планомерная и целенаправленная работа по воспитанию подрастающего поколения Украины в духе отрицания общей истории и возбуждения ненависти ко всему русскому», — сказал Евгений Ревенко, слова которого приводит пресс-служба фракции. Он подчеркнул, что в процесс обучения детей на Украине вмешались иностранные агенты, и это ни в коем случае не должно повториться в нашей стране.

Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова согласилась, что у Запада есть цель «погрузиться в наше образование», поэтому надо дать иноагентам отпор и усилить влияние государства на формирование и производство материалов для детей и подростков.

Такие инвестиции России не нужны

Согласно законопроекту, иностранные агенты не смогут получать государственную финансовую поддержку и быть инвесторами на стратегических предприятиях, важных для обороны и безопасности России. В частности, речь идет о компаниях, производящих вооружение и военную технику, работающих в сфере авиации и космонавтики, добывающих и разведывающих полезные ископаемые.

Сейчас нормы об иноагентах есть в пяти законах, парламентарии предлагают объединить их в одном документе и уточнить понятия «иностранный агент», «иностранное влияние» и «иностранные источники». Также в законопроекте хотят прописать, кто не может быть признан иноагентом. А вместо четырех существующих реестров — создать единый реестр иноагентов и определить порядок включения и исключения из него. В список войдет информация не только о самих агентах, но и об аффилированных с ними лицах.

Министерство юстиции направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями о возможности исключения из этого реестра, сообщило РИА «Новости» 21 апреля. Как пояснил замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании Комиссии по иностранному вмешательству, ведомство хочет упростить выход из перечня граждан, попавших туда по ошибке. Человек сможет подать заявление, и решением министра или замминистра его исключат из списка.

Сейчас организацию или физическое лицо вносит в список иноагентов Минюст на основании данных Роскомнадзора и Росфинмониторинга. В декабре 2021 года депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект (№ 35591-8), согласно которому признать иногентом можно только по решению суда. В октябре руководитель фракции Алексей Нечаев в своем telagram-канале отметил, что нужно соблюдать презумпцию невиновности. Также он считает, что сначала следует предупреждать и лишь при повторном нарушении объявлять иноагентом.

Что уже запрещено

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. Это НКО, общественные объединения, организации и люди, участвующие в политической деятельности в России и при этом получающие финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан. Также этот статус присваивают россиянам или иностранцам, собирающим военные сведения, которые затем могут использовать против безопасности нашей страны.

Иноагенты должны подать в Минюст уведомление о включении в реестр и раз в полгода предоставлять отчет о своей деятельности. Для тех, кто не пожелает сообщать о своем статусе, предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей, исправительные работы и возможное лишение свободы до пяти лет.

Сейчас в России четыре реестра иноагентов — НКО, СМИ, общественных объединений и физлиц. Они не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, финансировать митинги, продвигать кандидатов на выборах. Если человек с таким статусом хочет сам участвовать в выборах, о его ангажированности сообщат в избирательном бюллетене и при трансляции выступлений кандидата — с помощью специальной маркировки.

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