Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже
Сегодня, 04:55
38-летняя актриса Дарья Мороз пришла на вручение премий «Золотая маска» с новой прической. Дарья Мороз вновь продемонстрировала публике, какой разной она может быть. Актриса появилась на церемонии награждения лауреатов премии «Золотая маска» и сразила всех наповал эффектным внешним видом. Для мероприятия звезда «Содержанок» выбрала платье-комбинацию серебристого цвета, которое дополнила темными пиджаком и высокими сапогами в тон. Кроме того, Дарья изменила прическу, отрастила волосы, сделала каре с рваной челкой, которая в сочетании с ярким макияжем добавила особую изюминку ее образу.
Дарья Мороз Поклонники осыпали актрису восторженными отзывами, а некоторые отметили, что с новой стрижкой Мороз стала очень похожа на свою покойную маму Марину Левтову, трагически погибшую 22 года назад.
«Как красиво! Вы очень похожи на маму. Шикарная!», «Потрясающая стрижка! Новая Даша», «Как красиво в новом образе! Наряд бомбический!», «Какой шикарный стиль! Как он вам идет! Просто божественно и красиво!», «Не узнать, очень стильно», «Ох, Дарья, как же вы хороша! Всегда на стиле! Обожаю вас!»— написали комментаторы.
Дарья Мороз Стоит отметить, что в этом году «Золотая маска» проходила в онлайн-формате, однако Мороз принимала участие в мероприятии не в роли конкурсантки — она вошла в состав жюри, где председательствовал режиссер Адольф Шапиро. Артистка рассказала, что на награду претендовали 67 российских театров, и она посмотрела 46 спектаклей за последнее время. «Должна сказать, что перенасыщения не наступило. Наоборот, ежедневный поход в театр стал любимым и необходимым ритуалом! ❤️Поздравляю лауреатов и всех-всех-всех 🙌🏻🙏🏻», заявила Мороз.
Дарья Мороз В итоге «Золотую маску» вручили Дмитрию Крымову за лучшую режиссуру в постановке «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», лучшим спектаклем назвали «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего, а лучшим актером посчитали Евгения Цыганова за работу у Крымова.
По материалам: z-aya