Дарья Мороз появилась на светском мероприятии в новом имидже

38-летняя актриса Дарья Мороз пришла на вручение премий «Золотая маска» с новой прической. Дарья Мороз вновь продемонстрировала публике, какой разной она может быть. Актриса появилась на церемонии награждения лауреатов премии «Золотая маска» и сразила всех наповал эффектным внешним видом. Для мероприятия звезда «Содержанок» выбрала платье-комбинацию серебристого цвета, которое дополнила темными пиджаком и высокими сапогами в тон. Кроме того, Дарья изменила прическу, отрастила волосы, сделала каре с рваной челкой, которая в сочетании с ярким макияжем добавила особую изюминку ее образу.Дарья Мороз Поклонники осыпали актрису восторженными отзывами, а некоторые отметили, что с новой стрижкой Мороз стала очень похожа на свою покойную маму Марину Левтову, трагически погибшую 22 года назад.«Как красиво! Вы очень похожи на маму. Шикарная!», «Потрясающая стрижка! Новая Даша», «Как красиво в новом образе! Наряд бомбический!», «Какой шикарный стиль! Как он вам идет! Просто божественно и красиво!», «Не узнать, очень стильно», «Ох, Дарья, как же вы хороша! Всегда на стиле! Обожаю вас!»— написали комментаторы.Дарья Мороз Стоит отметить, что в этом году «Золотая маска» проходила в онлайн-формате, однако Мороз принимала участие в мероприятии не в роли конкурсантки — она вошла в состав жюри, где председательствовал режиссер Адольф Шапиро. Артистка рассказала, что на награду претендовали 67 российских театров, и она посмотрела 46 спектаклей за последнее время. «Должна сказать, что перенасыщения не наступило. Наоборот, ежедневный поход в театр стал любимым и необходимым ритуалом! ❤️Поздравляю лауреатов и всех-всех-всех 🙌🏻🙏🏻», заявила Мороз.Дарья Мороз В итоге «Золотую маску» вручили Дмитрию Крымову за лучшую режиссуру в постановке «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», лучшим спектаклем назвали «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего, а лучшим актером посчитали Евгения Цыганова за работу у Крымова.