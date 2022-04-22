Digimon Survive все же выйдет на Xbox, объявлена дата релиза

Вадим Карасев





Digimon Survive — один из многострадальный проектов, который был анонсирован еще в 2018 году, но после анонса о нем не было практически никакой информации. Издательство Bandai Namco наконец поделилось новыми сведениями об игре — она выйдет уже в этом году.

Сообщается, что дата релиза Digimon Survive назначена на 29 июля для Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. При этом, 29 июля игра выйдет на Западе, а японские игроки получат доступ к проекту на день раньше.

Ниже можно посмотреть трейлер про Digimon Survive. Игра расскажет о группе подростков, которые оказались в мире Дигимонов. Их они должны приручать, чтобы исследовать мир и искать путь домой.

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