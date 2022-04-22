Для Warhammer 40,000: Battlesector теперь доступно DLC с некронами

Вадим Карасев





Игра Warhammer 40,000: Battlesector сегодня получила первое крупное DLC с момента релиза на Xbox и PC. Дополнение под названием Warhammer 40,000: Battlesector — Necrons добавляет в игру некронов. Купить дополнение можно за $14,99. Напомним, что сама игра Warhammer 40,000: Battlesector доступна в подписке Game Pass.

Разработчики следующим образом описывают контент, который получают игроки с дополнением Necrons:

DLC с фракцией некронов содержит четырнадцать новых юнитов для игры Warhammer 40,000: Battlesector, а также уникальные механики игры, оружие и умения, которые позволят вернуть империи некронов былую славу.

Отметим, что вышло не только платное DLC для Warhammer 40,000: Battlesector, но и бесплатное обновление с кампанией Planetary Supremacy на три фракции.

Warhammer 40,000: Battlesector — Necrons

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Шестьдесят миллионов лет некроны спали в своих могилах. Но теперь они явились в Battlesector!

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