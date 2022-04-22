Дочка Иосифа Пригожина боялась сказать отцу о беременности

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная рассказала о личной жизни. Девушка объявила накануне, что скоро впервые станет мамой. О своей беременности Даная рассказала уже на последних сроках беременности, когда ей стало трудно маскировать большой живот с помощью просторных нарядов. Как выяснилось, своим секретом дочь продюсера долгое время не делилась даже с родными. Даная призналась, что первые два месяца о её положении знал только возлюбленный Евгений, свадьбу с которым она сыграла в прошлом месяце. Говорить о беременности своему отцу, как и другим членам семьи, дочь Пригожина опасалась. Как известно, первые несколько недель беременности для девушек нередко оборачиваются кошмаром. Даная хотела убедиться, что в её случае всё будет хорошо.Дочь Пригожина с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не могу делать так, как многие блогеры, которые, к слову, часто делятся подобными новостями со своей аудиторией сразу после того, как увидели на тесте две полоски. В жизни всякое случается, все может произойти, я перестраховалась»,— рассказала Даная «Стархиту». Она добавила, что близкие очень трогательно отреагировали на новость о её беременности. Больше всех была рада мама, давно мечтавшая о внуках. О реакции отца Даная рассказывать в интервью не стала. Напомним, что Даная держит в секрете подробности биографии своего мужа. Будущая мама не раскрывает ни его фамилию, ни род деятельности. Пригожин вообще недавно сознался, что до свадьбы не был знаком с Евгением. Это при том, что Даная встречалась с этим молодым человеком больше двух лет. Кстати, решение о свадьбе пара приняла до того, как стало известно о скором прибавлении. Во всяком случае на этой версии настаивает Даная, которая обижается на слухи о свадьбе «по залету».