Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина

Вадим Карасев

Светская жизнь в Москве притихла, но все-таки не сошла на нет. Вчера в столице прошел показ новой осенне-зимней коллекции бренда Олега Овсиева Viva Vox. Среди гостей мероприятия были Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Алексей Жидковский, Влад Лисовец и другие.





Мария МиногароваИнгрид ОлеринскаяКсения СоловьеваВлад ЛисовецАлексей Жидковский

Вся коллекция на этот раз была выдержана в черном цвете, хотя ранее Овсиев охотно использовал яркие цвета и крупные принты. В кулуарах сразу решили, что палитра вполне отражает мрачные настроения в индустрии глянца и моды в России. Рецензия на коллекцию в Vogue уже точно не появится — на днях стало известно, что американский Conde Nast окончательно отозвал лицензию у российских редакций и запретил издавать Vogue, Tatler, GQ и Glamour в России.





Марина ДемченкоОксана ОнЛина ДембиковаИгорь АндреевАлексей Сухарев

Так что Ксения Соловьева, которая была главредом Vogue, о показе теперь пишет в своем телеграм-канале.

Сидела между Заирой Гуцериевой (которая, оказывается, училась с Овсиевым в академии Косыгина) и визажистом Леной Крыгиной — та с утра выступала в Российском экспортном центре с докладом о бедах и радостях производителей российской косметики в условиях закрытых границ,

— поделилась она, опубликовав подборку наиболее понравившихся образов.

Есть что-то в этом весьма точное. Viva Vox вчера выдал тотально черную коллекцию: такие будут у нас осень и зима, если повезет,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".





Показ Viva Vox

































Надя Бесчетникова