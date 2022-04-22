Филипп Киркоров рассказал о цирке с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с Примадонной. В СМИ давно хотят слухи о разногласиях артиста и Аллы Пугачевой. Если обычно бывшие супруги уверяют, что между ними нет вражды и конфликтов, то на днях Филипп Бедросович намекнул — он действительно в напряженных отношениях с Пугачевой. Филипп Киркоров не любит рассказывать о недомолвках с бывшей супругой, потому что его слова могут выдернуть из контекста и неправильно преподнести. А артист не хочет, чтобы поклонники и близкие читали недостоверную информацию. «У каждого из нас растут дети, они читают Интернет. К чему бередить их юное сознание? Наши встречи с Аллой в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы «формировать ошибочное мнение» на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю. Необязательно каждый день ходить друг к другу в гости — можно считаться другом и на расстоянии. Все прекрасно знают, и я знаю: если что-то случится, то они придут на помощь.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Пусть те прекрасные воспоминания останутся у нас в душе и сердце, неважно, со знаком плюс или минус. А по поводу того, что про меня и про Аллу до сих пор пишут, я всегда говорю так: «Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут». Личная жизнь настолько переплелась со сценой, а сцена с личной жизнью…» — высказался 54-летний Филипп Бедросович. Несмотря ни на что, о союзе с Примадонной артист говорит с теплой улыбкой. Киркоров благодарен Пугачевой за 11 лет брака, но жить прошлым он не намерен. «Я порой, когда исполняю песню на сцене, думаю: «А про кого она?». И вот теперь понимаю, что «Единственная моя» — песня про мою дочь и меня. То есть я переформатировал свое отношение к музыке, к песням, к той жизни, которая была. Она прекрасна. Но она — была. А я не живу воспоминаниями. Это, кстати, не моя фраза, а Аллы. Я у нее подворовал», — заключил исполнитель Тeleprogramma.pro.