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Ходить босиком полезно: 8 причин, почему

Ходить босиком полезно: 8 причин, почему

Большую часть своей жизни босиком мы ходим лишь дома. Оказывается, очень полезно ходить босиком по земле. Эксперты рассказали, чем конкретно это может быть полезным для вас и вашего биополя.


Всем нам периодически нужно очищать свою ауру, а также укреплять биополе. Хождение босыми ногами по земле — это один из лучших ритуалов для укрепления тела и духа.

Укрепление биополя

Когда человек ходит босиком, он соединяется с землей. Это питает его силой Вселенной, раскрывает чакры. Таким образом любой человек может становиться более сильным ментально, физически. Когда мы ходим босиком, ничто не препятствует нашей подзарядке. Мы напрямую соединены с силой природы.

Укрепление иммунитета

Из-за того, что наши чакры начинают работать правильно, укрепляется физический и эмоциональный иммунитет. Люди, которые много и часто ходят босиком по земле, реже страдают от депрессий, апатии. Также такие люди реже болеют простудой и в целом обладают очень крепким организмом.


Повышение удачи

Эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что эффект от ходьбы босыми ногами по земле накопительный. Чем больше летом вы походите по земле, тем более удачливыми будете осенью, зимой.

Усиление интуиции

Наблюдения показывают, что ходьба босиком по земле укрепляет шестое чувство. Внутренний голос таким людям гораздо чаще начинает подсказывать, в каком направлении нужно искать счастье и успех.

Обретение счастья

Такие люди значительно счастливее остальных. Тут дело в том, что наиболее активно укрепляемыми чакрами являются нижние. Именно они отвечают за фундаментальное ощущение счастья, стабильности.


Вы становитесь добрее

Люди, которые ходят часто босиком, становятся добрее. Эксперты считают, что это связано с тем, что матушка земля забирает себе весь негатив через поверхность стоп человека. Таким образом она работает как некий энергетический фильтр.

Вы становитесь привлекательнее

Земля через ноги насыщает нас красотой, энергией. Это касается не только женщин, но и мужчин, хоть и чуть в меньшей степени. Если вы находитесь в поисках второй половинки, вам стоит почаще ходить по земле без обуви. Это должно помочь.

Заземление помогает быть креативнее

Сила Земли, принимаемая через ноги, расширяет наше сознание. Мы начинаем мыслить намного обширнее, а также замечать в окружающей нас реальности больше важных мелочей. Это крайне полезно для тех, кто много работает интеллектуально.

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По материалам: dailyhoro.ru

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