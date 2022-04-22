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Ирена Понарошку рассекретила местонахождение Ивана Урганта

Ирена Понарошку рассекретила местонахождение Ивана Урганта
Коллега телеведущего Ивана Урганта, Ирена Понарошку поделилась совместным с ним фото и обнародовала их диалог. Уж какие только новости за последнее время не писали про Ивана Урганта. Последнее — это то, что телеведущий якобы в срочном порядке продает свой дом в «Горках-10» и уезжает на постоянное место жительства в Израиль. Все это время Иван молчал. Прессе небольшие комментарии давал лишь отец телеведущего — актер Андрей Ургант. Он говорил, что ничего не знает по поводу отъезда сына. Молчание прервала коллега Урганта - Ирена Понарошку. В своих соцсетях она опубликовала совместное фото с Ургантом и поинтересовалась, почему Иван не комментирует информацию о себе.
Иван Ургант и Ирена Понарошку «— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве? Что вы не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, а уезжали лишь на несколько дней по семейным обстоятельствам?
— Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно. Кому надо — тот все понимает», - обнародовала  Понарошку диалог с Ургантом. «Аааа, передайте Ивану Андреевичу, что мы всё понимаем ❤️ и таких «кто надо» много, мы просто тихие и интеллигентные ☺️ но оч.уважаем», «Я вас рада видеть 😍😍😍 вы как надежда 😂», «Ирена оправдалась за вас, Иван Андреевич», «Мудрый человек- Иван Андреевич👍», «Я верила в Урганта и не верила слухам. Ваня -❤️», «Вот и хорошо, что Ваня дома❤️», -откликнулись поклонники в комментариях к посту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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