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Юлия Высоцкая поразила новым имиджем

Юлия Высоцкая поразила новым имиджем
Актриса Юлия Высоцкая поделилась в своем телеграм-канале фото, на котором ее трудно узнать. Юлия Высоцкая сыграла главную роль в постановке «Укрощение строптивой» режиссера Андрея Кончаловского, премьера которой прошла накануне. Актриса показала, как сильно ей пришлось измениться для перевоплощения в Катарину. Ей подобрали рыжий парик с челкой, сделавший её абсолютно неузнаваемой. Между прочим, Высоцкая не любит использовать парик или сложный грим в работе. Вместо этого она готова сделать стрижку «под ноль» или пойти на любой другой реальный эксперимент с внешностью. Однако в этот раз Юлия решила довериться мнению гримеров.
Юлия Высоцкая в образе Катарины «Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят, а в кино тем более. В фильме «Мысленный волк» у меня и парик, и накладные ресницы. И, как ни странно, думаю, в основном благодаря операторской работе, это выглядит не слишком ужасно... А вот сейчас в спектакле «Укрощение строптивой» и парики, и грим очень интересные», — говорит Юлия. Хотя Высоцкая имеет огромный опыт работы на театральной сцене, она по-прежнему нервничает перед каждым выходом. Особенно, когда речь идет о премьере и образовавшейся перед этим паузой в работе. «Как всегда, драйв и мандраж», — сказала она после генерального прогона. А еще Юлия очень попросила её поругать на удачу.
Юлия Высоцкая в образе Катарины Напомним, что в марте фанаты потеряли Высоцкую. Она резко перестала вести соцсети и общаться с поклонниками. Из-за этого пошли слухи, что Юлия с мужем вслед за другими российскими звездами тайно уехали за границу. Но, как видно, режиссер с женой продолжают работать в России и не собираются эмигрировать в Европу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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